Un student a surprins un OZN pe cer. Tânărul a luat rapid telefonul și a filmat înainte să dispară

Un tânăr a suprins un OZN pe cer în timp ce seafla acasă la un prieten. Băiatul a filmat totul la miezul nopții, nainte ca fenomenul să dispară.

Robert Hampson se afla în casa unui prieten din Glasgow și ieșise afară să ia aer proaspăt după miezul nopții, când a spus că „au văzut ceva cu adevărat luminos pe cer”

Studentul la producția de film și muzicianul cu normă întreagă a luat rapid telefonul împreună cu prietenul său Jake pentru a înregistra și a face poze obiectului inexplicabil, despre care a spus că „arăta ca un fel de portal al unui OZN”.

Robert, un student din Glasgow, crede că obiectul a planat aproximativ o oră și „apoi a dispărut”, relatează Glasgow Live.

El a spus: „Eu și prietenul meu am fost afară aseară și am prins un obiect inexplicabil plutind pe cer în Glasgow.

„S-a întâmplat deasupra casei prietenului meu din Orașul Negustor.

„Practic am ieșit să luăm aer proaspăt și am văzut ceva cu adevărat strălucitor pe cer. Am început să-l înregistrăm și să-i fotografiem și arăta ca un fel de portal al unui OZN.

„Probabil a planat aproximativ o oră și apoi a dispărut”.

Zona înconjurătoare a fost numită „hotspot OZN” după o serie de observări inexplicabile din 2020.

În total, au fost înregistrate cinci incidente neobișnuite pe cerul de deasupra orașului, conform datelor The North West UFO Group – care adună informații despre toate activitățile OZN raportate organizațiilor de anchetă specializate „extraterestre” din Marea Britanie.

Orașul a fost plasat pe locul al treilea într-un sondaj care a acoperit întreaga Marea Britanie, unul dintre patru rezidenți spunând că au raportat întâlniri strânse.