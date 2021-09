Un tată devastat de durere l-a obligat pe cel care i-a violat fetița să-și sape mormântul, înainte de a-l înjunghia

Scenele desprinse din filmele de groază au avut loc în Rusia. Un tată devastat de durere l-a obligat pe cel care i-a violat fetița să-și sape mormântul, după care l-a înjunghiat.

Un tată orbit de furie și durere a fost călăul celui care i-a violat fetița. Pedofilul era prieten cu tatăl micuței, iar acesta a avut un șoc atunci când a descoperit niște filmulețe în care propriul copil este abuzat sexual. În imagini se aude vocea fetiței care cere să fie lăsată să plece acasă, potrivit Thesun.ro.

(VEZI ȘI:PEDOFIL DE 74 DE ANI, PRINS DE POLIȚIȘTII DIN IAȘI. VICTIME I-AU FOST DOUĂ FETIȚE, DE 7 ȘI 9 ANI)

Violatorul era cel mai bun prieten al tatălui fetiței abuzate

Pedofilul nu era străin de cele făcute. Părinții fetei violate au descoperit în urma unor cercetări amănunțite că bărbatul mai abuzase alte două copile, de 5 și 8 ani. Mama fetiței abuzate le-a mărturisit jurnaliștilor șocul prin care au trecut atunci când au realizat gravitatea faptelor:

”Era isteric, șocat. Nu l-am văzut niciodată așa. Mi-a luat mult timp să-l calmez și să-mi explice ce s-a întâmplat. Îi tremurau mâinile când a luat telefonul lui Oleg și mi-a arătat o înregistrare. Nu vă puteți imagina ce am simțit când am văzut-o. Mi-a venit rău, am amețit. Am început să tremur. Nu puteam crede că copilul nostru e în acea înregistrare. Apoi soțul a început să plângă. A tot repetat, e cel mai bun prieten al meu, am avut încredere să-i las copiii pe mână, am avut încredere în el ca în mine”, a mărturisit mama fetiței.

(VEZI ȘI:CEL MAI SADIC PEDOFIL DIN ROMÂNIA A CERUT ELIBERAREA CONDIȚIONATĂ. CE RĂSPUNS A PRIMIT DIN PARTEA MAGISTRAȚILOR)

Devastat de durere, tatăl micuței și-a făcut singur dreptate. În numele propriului copil, bărbatul a fost călăul celui pe care îl considerase prietenul său. Bărbatul l-a luat pe pedofil și l-a dus într-o pădure din apropierea casei, unde l-a obligat să-și sape mormântul, apoi l-a înjunghiat cu un cuțit.

Tatăl fetiței violate, în vârstă de 34 de ani, se află în arest la domiciliu și riscă până la 15 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

Localnicii și-au arătat susținerea fată de tatăl îndurerat și au reușit să strângă bani pentru un avocat, iar o petiție de susținere a fost semnată de aproximativ 2500 de oameni.

Sursa foto: Pixabay.ro