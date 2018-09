Un turist a murit, după ce a luat droguri la bordul unui avion

Un turist britanic a murit, în timpul unui zbor spre Ibiza, după ce a luat cocaină. Echipajul a decis să recurgă la o aterizare de urgență la Toulouse, însă a fost prea târziu.

Bărbatului a murit din cauza unei supradoze. Deciseze să ia drogurile la bordul avionului, de frică să nu fie prins cu ele asupra sa. Doi paseri au încercat să îl resusciteze la scurt timp, însă a fost prea târziu, scrie Daily Mail.

„Am auzit că devenise paranoic din cauză că echipajul știa că ia droguri, așa că a ingerat toată cocaina, de teamă să nu fie prins. Am vorbit cu un cuplu care stătea lângă el și au spus că nu a vea stare. Au auzit că lua droguri, dar nu l-au văzut”, a declarat un pasager pentru The Sun.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat decesul, dar nu a dat detalii despre cauza tragediei.

„Ținem legătura cu autoritățile franceze după decesul unui turist britanic la Toulouse. Suntem alături de familia sa în această perioadă dificilă”, a spus un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Marii Britanii.