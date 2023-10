Un zbor a fost anulat după ce un pasager a folosit podeaua pe post de toaletă. „Cineva a considerat că este amuzant”

Clipe dificile și nervi întinși la maxim pentru sute de pasageri care erau la bordul unei aeronave EasyJet, cu plecare din Tenerife și destinația Londra din seara zilei de 16 octombrie. Zborul s-a anulat dintr-un motiv neașteptat, care i-a lăsat pe toți mască. Decizia companiei a generat nemulțumiri în rândul pasagerilor care așteptau ca avionul să decoleze. Ce gest controversat a făcut unul dintre călători?

Zborul EasyJet care trebuia să plece din Tenerife spre Londra, în seara zilei de 16 octombrie, a fost anulat dintr-un motiv revoltător. Echipajul de la bord a respectat întocmai regulile companiei și a decis să nu decoleze în seara cu pricina, în ciuda tuturor pasagerilor care așteptau să ajungă la destinație. Acestora li s-a oferit cazare și mâncare, până când zborul s-a reprogramat. Totul s-a întâmplat din cauza unui călător. Acesta și-a făcut nevoile pe podeaua toaletei, fapt care a determinat echipajul de bord să amâne plecarea pentru a putea face curățenie.

După ce s-au îmbarcat, oamenii au observat că avionul întârzia să decoleze. Ce-i drept, nimeni nu se gândea ce avea să se întâmple. Nu au existat probleme tehnice, ci de bună creștere. Unul dintre călători a avut un comportament nepotrivit atunci când a mers la toaletă, fapt pentru care personalul de zbor a fost nevoit să dezinfecteze și să curețe aeronava.

„Se pare că cineva a considerat amuzant să-și facă nevoile pe jos, în toaleta din partea din față a avionului, așa că vom sta aici peste noapte. Ne vom asigura că toți pasagerii sunt cazați la hoteluri. Ne vedem mâine dimineață”, a transmis pilotul aeronavei. Pasagerii au început să-și exprime nemulțumirile, mai ales după ce au fost anunțați că zborul se reprogramează.

După acest incident, reprezentanții companiei au transmis un mesaj prin care și-au cerut scuze pentru situația prin care au fost nevoiți să treacă pasagerii.

„EasyJet poate confirma că zborul EZY8054 din Tenerife spre Londra Gatwick a fost amânat peste noapte din cauza necesității de curățare suplimentară a avionului.

Am făcut tot posibilul pentru a minimiza impactul acestei întreruperi pentru clienții noștri, asigurând cazare la hotel și mese. Zborul este programat să plece astăzi în cursul după-amiezii.

Siguranța și bunăstarea clienților și echipajului nostru sunt prioritățile noastre și, deși acest incident nu a fost cauzat de noi, ne cerem scuze pentru inconvenient.”, au comunicat reprezentanții companiei.

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew

— kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023