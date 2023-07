Unde au plecat Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, cu o zi înainte de nuntă. Soția matinalului de la Antena 1 a filmat totul

În data de 30 iulie 2023, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil fac nunta. Însă, înainte de acest eveniment frumos din viața de cuplu, soția matinalului de la Antena 1 a dezvăluit, pe rețelele de socializare, unde au plecat grăbiți. În această după-amiază, cei doi s-au pregătit pentru un alt moment, la fel de important! Iată mai jos, în articol, ce fac aceștia, cu o zi înainte de nuntă.

Mai este o zi până când Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor face nunta. Pe data de 15 mai 2021, cei doi s-au căsătorit, iar, la mai bine de doi ani distanță de la ceremonie, aceștia au decis să facă nunta. Însă, cu o zi înainte de acest moment din viața de cuplu (30 iulie), soția matinalului de la Antena 1 a dezvăluit, pe internet, că vor lua parte la un alt eveniment. Mai cu seamă, cei doi vor fi prezenți la o altă nuntă! De altfel, la acest eveniment este prezentă și Ramona Olaru.

„Acel moment când cu o zi înainte de nunta ta trebuie să mergi la o nuntă. Să înceapă petrecerea! Să nu bei mult, te rog (n.r. arătând spre soțul ei)”, a spus Gabriela Prisăcariu la Instastory.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se căsătoresc religios pe 30 iulie

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor face nunta duminică, 30 iulie 2023. Despre acest moment a vorbit chiar soția matinalului de la Antena 1. Emoțiile sunt foarte mari pentru cei doi!

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.

