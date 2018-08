Jandarmerița Ștefania a devenit celebră dupa ce, la mitingul din urmă cu două săptămâni, în vâltoarea evenimentelor din Piața Victoriei, a fost agresată de un grup de huligani!

Tanara, in varsta de 23 de ani, a fost batuta cu bestialitate si numai interventia unui coleg, dar si a altor persoane pasnice prezente la protest a salvat-o de la lucruri mult mai grave. Ea a fost dusa la spital imediat si tinuta sub stricta supraveghere medicala!

“Doctorii au hotarat sa o tina 24 de ore sub observatie si sa ii faca o tomografie”, au spus surse apropiate! Mai mult, decizia a de a fi supravegheata a fost luata, sustin aceleasi persoane, si dintr-un alt motiv. “Tanara politista ar fi trecut prin clipe de cosmar in acea seara, a retrait momentele in care o bateau protestatarii nervosi. Tipa speriata, astfel ca doctorii i-au dat medicamente care sa o sedeze si sa o linisteasca”, au povestit persoane din preajma ei!

Din cauza problemelor, dupa externarea din spital Jandarmerita Stefania a disparut din Bucuresti! Ea a decis sa plece o vreme, pana cand lucrurile se vor clarifica si ea va putea sa revina la serviciu! “Fata s-a dus acasa, la parinti, in Valcea, si nu a iesit deloc in public. A preferat sa fie discreta si a vrut doar sa se linisteasca! A vrut sa scape de cosmaruri, sa uite tot ce s-a intamplat”, au dezvaluit surse din preajma politistei!