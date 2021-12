Universitatea Craiova întregește careul de ași al Cupei României!

Universitatea Craiova s-a calificat la pas în semifinalele Cupei României ediția 2021-2022, după ce a trecut de formaţia de liga a treia ACSO Filiaşi cu scorul de 3-0 (2-0), pe „Oblemenco”.

Principala favorită și totodată deţinătoarea trofeului, Universitatea, s-a impus grație golurilor marcate de Elvir Koljic (min.24), Andrei Ivan (min.29) şi Gustavo Di Mauro Vagenin (min.63).

În acest duel în formația lui Laurenţiu Reghecampf au debutat în prima echipă David Benga şi Ştefan Bană, ambii în vârstă de 16 ani.

„Mai avem un pas, semifinala. Am întâlnit o echipă mult inferioară nouă, din toate punctele de vedere. În multe momente, am intrat în jocul ăsta haotic, lucru pe care nu l-am dorit, dar se întâmplă în Cupă. Se întâmplă să ai mulți jucători care nu participă 100% la meci, așa cum ți-ai dori. Dar sunt fericit că ne-am calificat și trebuie să ne concentrăm pe următoarele meciuri din campionat. N-aveam niciun motiv să odihnesc jucători, avem destul timp până la următorul meci. Trebuie să formăm un “11” cât mai competitiv, un “11” cu care să ne putem bate în următoarele meciuri. Am avut un plan să joace 45 de minute Koljic, vine după un an de pauză și nu este ușor. Este un jucător cu care lucrăm foarte mult, dar are nevoie de timp. Din păcate, după revenire a avut mici accidentări. Urmăm cu el un proces care durează, trebuie să avem răbdare și să-i dăm încredere. Cu siguranță poate să redevină jucătorul dinainte, este muncitor, dar are teama să nu se lovească la gleznă„, a declarat Laurențiu Reghecampf după meci.

Universitatea întregește astfel careul de ași al competiției, celelalte trei semifinaliste fiind Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, FC Voluntari și FC Argeș.

Spre deosebire de fazele disputate până acum în Cupă, semifinalele competiției se vor disputa în dublă manșă, turul pe 20 aprilie 2022, iar returul pe 11 mai 2022.