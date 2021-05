Universitatea pierde suprinzător în fața Clinceniului și ratează șansa de a se apropia de CFR și FCSB: „Am obținut ce am jucat!”

De ce s-a temut Marinos Ouzounidis nu a scăpat. Mesajul transmis de grec către elevii săi înaintea meciului cu Academica, prin care tehnicianul își avertiza jucătorii că simpla prezență pe teren în disputa cu Academica nu va rezolva ecuația celor trei puncte, nu a fost receptat de aceștia.

Universitatatea a cedat la Călărași cu Academica, scor 1-0, partida fiind decisă de autogolul lui Marius Constantin (min. 54).

„Am obținut ceea ce am jucat, nu am meritat, am făcut multe greșeli și am meritat să pierdem.Când joci din trei în trei zle nu prea știi situația jucătorilor. Dar am făcut multe greșeli, nu am făcut ceea ce am pregătit înaintea meciului. Am încercat să atacăm după trei pase, rezultatul e corect. Nu am spus nimic despre titlu, nu spun nici acum. Trebuie să încercăm să ne recuperam agresivitatea. A fost cu adevărat un joc prost pentru noi. Am avut o zi proastă, dar eu nu mă pot plânge, jucătorii au avut atitudine. Trebuie să fim împreună, cu toții pierdem, cu toții câștigăm. Trebuie să acceptăm asta. Trebuie să ne gândim la noi, la recuperarea motivației. Să ne uităm la rezultatele contracandidatelor ar fi o mare greșeală. Am fost o echipă goală de conținut. Cred că am făcut cel mai prost meci de când sunt aici”, a declarat Marinos Ouzounidis după meci.

În urma rezultatului, Universitatea a rămas pe locul 3 cu 37 de puncte, la două lungimi în spatele FCSB și la patru de CFR Cluj, cele două urmând a se duela astăzi în derby-ul rundei a 5-a a play-off-ului Ligii 1.

Program etapa a 5-a play-off Liga 1

FC Botoşani – Sepsi OSK 2-1

Academica Clinceni – Universitatea Craiova 1-0

Luni, 3 mai

ora 20:30 FCSB – CFR Cluj