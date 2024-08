Vă mai amintiţi de Lizuca, din Dumbrava Minunată? Cum arată şi din ce face bani Diana Muscă

Lizuca din Dumbrava Minunată a fost unul dintre cele mai îndrăgite personaje din filmele pentru copii din perioada anilor ’80. Simpatica fetiță a fost adusă la viață de Diana Muscă, care la acea vreme avea doar 5 ani. Imediat după ce s-au încheiat filmările pentru povestea Dumbrava Minunată, fetița s-a retras din lumina reflectoarelor și a mărturisit că niciodată nu și-a dorit să fie actriță. Iată cum arată şi din ce face bani Diana Muscă!

Diana Muscă a fost cea care a adus la viață personajul Lizuca din Dumbrava minunată, unul dintre cele mai îndrăgite filme pentru copii din perioada anilor ’80. Cei care erau copii în acea perioadă și-o amintesc încă cu drag pe cea care a avut aventura vieții ei cu simpaticul cățel Patrocle. Pentru actrița care acum are 49 de ani, Lizuca a fost primul și singurul rol al carierei sale cinematografice. Acum, Diana Muscă are o meserie care nu are nici o legătură cu lumea filmului.

Citește și: Ce s-a ales de Cristian Gog, câștigătorul sezonului 2 „Românii au Talent”. Unde lucrează acum, după ce a cheltuit cei 120.000€ de la Pro TV

Cum arată şi din ce face bani Diana Muscă, actrița care a interpretat rolul Lizucăi în Dumbrava minunată

Diana Muscă s-a născut în anul 1975 și primul și singurul său rol a fost cel din Dumbrava minunată, pe vremea când avea doar 5 ani, în anul 1980. Lizuca a renunțat la lumea filmului românesc pentru marea ei dragoste.

„Nu am simţit niciodată dorinţa de a face actorie”, a dezvăluit Diana Muscă pentru Kanal D.

Atunci când avea doar 19 ani, Diana s-a îndrăgostit nebunește de un austriac și a ales să plece de tot din România. Actoria nu era pe lista ei de planuri, acum chiar având o meserie care nu are nici o legătură cu cinematografia. Mai exact, Diana Muscă este stabilită în Austria din anul 1994, fiind căsătorită cu un austriac cu care are doi copii. Lizuca este acum jurist de profesie.

„Am plecat în 1994. M-am căsătorit din dragoste. Mi-am urmat soțul, ne bucurăm de copiii noștri. Sunt mulțumită cu decizia pe care am luat-o și nu am regrete. A fost o experiență unică pentru mine filmul în care am jucat”, a mai povestit ea, pentru sursa citată.

Pe lângă faptul că a apreciat că a reușit să trăiască o experiență unică pentru un copil, Diana Muscă își aduce aminte cu drag de câinele Patrocle, cel care i-a fost cel mai bun prieten în Dumbrava minunată. Se pare că patrupedul a petrecut câteva luni bune alături de ea, chiar înaintea filmărilor.

„Câinele a stat la noi câteva luni înainte de filmări. Era foarte recunoscător şi s-a obişnuit la noi foarte repede”, a mai dezvăluit fosta actriță.

Citește și: O mai ții minte pe Veronica, actrița care a cucerit inimile românilor? Cum arată și cu ce se ocupă Lulu Mihăescu, la 55 de ani