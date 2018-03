VACANŢA DE PAŞTE 2018: Elevii stau acasă în plus o săptămână!

VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile în care Paştele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018:

31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta de Paste

15 iunie – 9 septembrie 2018 – vacanta de vara.

Când începe VACANTA DE PASTE 2018. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018.

Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile in data de 8 iunie 2018.

Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, a devenit zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit unui act normativ promulgat de președintele României.

Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Paștelui și a Postului Mare, fiind și una dintre cele trei zile de sărbătoare religioasă creștină (Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare) numite “Triduum Sacrum” și este considerată unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase din an.

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2018-2019. VACANȚE mai mari pentru elevi

Începerea școlii: pe 10 septembrie 2018. Închiderea școlilor: pe 15 iunie 2019

Semestrul I: 10 septembrie 2018-1 februarie 2019

Semestrul al ÎI-lea: 11 februarie 2019-14 iunie 2019

Vacanță de iarnă: 22 decembrie 2018-13 ianuarie 2019

Vacanță intersemetriala: 2 februarie 2019-10 februarie 2019

Vacanță de primăvară: 20 aprilie 2019-5 mai 2019