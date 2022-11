Valentin Teodosiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ”ALTCEVA”, a fost la un pas de suicid. Actorul a vorbit despre cel mai greu moment din viața lui, dar peste care a reușit să treacă. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre vocea PRO TV și Adrian Artene, directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Actorul Valentin Teodosiu a declarat, în cadrul interviului realizat de Adrian Artene, că a vrut să se sinucidă. Întâmplarea avea loc în anul 1995, atunci când maestrul se afla în depresie după divorț.

Pe lângă căderea psihică pe care o avea din cauza separării de prima parteneră de viață, Valentin Teodosiu era măcinat de o problemă avută cu autoturismul său din acea perioadă, mașină pentru care era căutat de poliție.

„Și mi-am dat seama că nu pot, că n-am nervii necesari, și atunci am căzut”

„Am vrut să mă sinucid. Atunci, în depresie. Anul ‘95. Asta voiam să spun. Era înainte de premiera cu Dichi. Muzicală. Eu jucam pe gunoier, Dichi era profesorul Higgins, și vine Maxim Crișan și zice «Săptămâna viitoare avem primul spectacol cu familiile». Eu mai aveam, pe lângă căderea mea psihică, mai aveam probleme cu mașina, cu Fiatul pe care-l luasem din Pantelimon, mi l-au dat prin geam, am dat banii, mi-au dat mașina și m-a sunat poliția. «De unde ați luat mașina?», zic «De la firma Fiat, am plătit…». Nu știam ce să spun. Ăia mă sună «Să nu spuneți de unde ați luat-o». «Bă, sunteți nebuni?! Ce spun, că am găsit-o în fața blocului?!» «Nu, dar vor să-l compromită pe șeful, austriacul. Dumneavoastră să spuneți că ați luat-o de la Giurgiu».

Nu mai dormeam noaptea că suna telefonul, poliția a doua zi. Săream… «Să veniți să stăm de vorbă, să completați o declarație». «Bă, dar de ce îl apăr eu pe ăla din Austria, pe evreu? De ce-l apăr eu cu nervii și cu sănătatea mea? »

Și tot așa. Au venit mai multe unele peste altele cum se întâmplă și am căzut. Când mi-a zis Crișan că săptămâna viitoare avem primul spectacol cu familiile, eu mai aveam un cântec de făcut și un dans cu Dichiseanu. Un cântec și un dans cu Ilinca Goia. Și mi-am dat seama că nu pot, că n-am timp, că n-am nervii necesari să termin într-o săptămâna ca să-mi vină mănușă, că niciodată nu suntem gata la premiere, de mulți ani nu mai chem pe nimeni la premiere, aștept să mă așez în rol și după să vină, că emoțiile te depășesc, și atunci am căzut. Chiar am căzut.

Îmi spusese și doctorul de la balamuc unde m-a trimis Crișan să mă vadă «Ce probleme aveți, domnul Teodosiu?» «Domne, mă ține când mă trage, îmi transpiră mâinile nu dorm noaptea mi-e rău…». Și ia o pungă de un leu cu niște medicamente și mi-o pune pe masă. «Astea sunt de ultimă oră. Americane. Când le terminați, mă sunați, nu vă costă nimic și vă mai fac rost. N-o să vă ajute. Domnul Teodosiu, eliminați cauza». «Păi cum? Că de aia am venit la dumneavoastră». «Eu nu știu ce probleme aveți. Eliminați cauza și așa veți scăpa dacă nu…» îmi arătă pe unii care se dădeau cu capul de pereți, legați. Și am reușit, și susținut de colegi și de prieteni, să dau totul la o parte și să trec mai departe,” a povestit Valentin Teodosiu în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

