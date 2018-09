Valentina Pelinel a impresionat invitații cu inelul de logodnă! Cât a costat bijuteria

Valentina Pelinel a impresionat invitații cu inelul de logodnă primit de la Cristian Borcea. După o relaţie de patru ani, mai mult la distanţă, Valentina Pelinel şi Cristian Borcea au spus un „da” hotărât, miercuri după-amiază la Starea Civilă a oraşului Voluntari. Cei doi miri au fost numai un zâmbet, iar blondina a atras atenţia nu doar cu burtica proeminentă de gravidă, ci şi cu un inel preţios.

Bijuteria a fost aleasă special de fostul acţionar de la Dinamo pentru femeia pe care o numeşte dragostea vieţii lui şi are un preţ ameţitor. Este vorba despre un inel cu un diamant de 1,5 karate, care este estimat de specialişti la aproximativ 13.000 de euro.

”Vorbim fără doar şi poate despre un inel scump. Are în jur de 6 grame de aur galben de 18 karate şi un diamant de 1, 5 karate. Preţul lui într-un magazin de producător porneşte de la 6500 de euro, dar acesta se dublează când este achiziţionat dintr-o bijuterie de renume”, ne-a explicat Huseyin Kara, proprietarul unui magazin de bijuterii de lux din Bucureşti.

”Nu putem spune că a fost dragoste la prima vedere, dar… ”

„Nu, nu facem nicio petrecere, nu ne-am dorit decât să ne cununăm, ne-am dorit dinainte de a avea o problema cu penitenciarele. A fost planificată (n.r.- cununia civilă) din momentul în care ne-am întâlnit. Nași vor fi niște prieteni foarte buni și apropiați nouă. Am simțit ca e aleasa de când am văzut-o. Nu putem spune că a fost dragoste la prima vedere, dar chimia s-a văzut ulterior”, a declarat Cristi Borcea dupa cununia civila.

„Așteptam momentul ăsta, ați văzut ca noi am fost uniți de la început și în momente foarte grele. Nu avem nicio îndoială că vom rămâne uniți acum, în momente bune. Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc ca sunt și emoționată pentru că amândoi am așteptat momentul ăsta de multă vreme și uite că s-a intamplat. Am ales o rochie roșie pentru ca roșu e culoarea mea preferată”, a spus și Valentina Pelinel.