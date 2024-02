Valentine’s Day, sărbătorit de Jandarmeria Română. Mesajul care i-a făcut pe români să se amuze copios. „Te lovește”

Valentine’s Day a fost sărbătorit și de Jandarmeria Română. Instituția a transmis pe rețelele de socializare un mesaj dedicat Zilei Îndrăgostiților. Românii s-au amuzat copios în urma postării.

În fiecare an, în întreaga lume, pe data de 14 februarie este sărbătorit Valentine’s Day, cunoscut în țara noastră ca Ziua Îndrăgostiților.

Cu ocazia acestei zile care marchează iubirea, rețelele de socializare s-au umplut de postări. Cuplurile din întreaga lume își celebrează dragostea, iar urările și mesajele siropoase sunt la ordinea zilei.

Cele mai remarcabile postări de Valentine’s Day sunt de cele mai multe ori și cele mai amuzante. Este cazul și postării făcute de Ziua Îndrăgostiților de Jandarmeria Română. Ca de fiecare dată, administratorii paginii de Facebook a jandarmeriei s-au remarcat cu o postarea absolut savuroasă. Mesajul de „amor” a stârnit râsete în secțiunea de comentarii.



La scurt timp după ce postarea a fost publicată pe Facebook, secțiunea de comentarii a explodat. Reacțiile nu au întârziat să apară și au fost pe cât se poate de savuroase. Internauții au catalogat postarea ca fiind amuzantă, dar în același timp adaptată vremurilor noastre.

”Excelentă ideea…este o cumincare fresh, adaptată vremurilor. Bravo!”, ”Jandarmeria și dragostea!”, ”La fel ca și prostia”, ”Dragostea e ca mascații, lovește când nu te aștepți și la adresa greșită…”, ”Foarte ingenios!!! Felicitări!!!”, „ASTA DA,RESPECT Jandarmeria Română VĂ ADMIR ÎN TOT CE FACEȚI VOI MULT SUCCES ÎN CONTINUARE!”, „Duamneeee! Mai scoateți multe comparații din astea?”, „Legenda spune ca majoritatea comentariilor pozitive sunt venite din partea jandarmilor in timpul serviciului”, „Gura jandarmului adevărul despre lovituri grăiește!”, „All you need is Love”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.