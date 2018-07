Vali Rotari a murit. Anunțul a fost făcut de soția lui: ”Vali al meu a plecat într-o lume mai bună…”

Basistul, compozitorul și producătorul Vali Rotaru a murit. Anunțul a fost făcut de soția lui care este devastată de durere. (Promotiile zilei la monitoare)

Cunoscutul basist, compozitor și producător, Vali Rotari, a decedat ieri, 28 iulie, din cauza unei boli necruțătoare, cancer. Anunțul trist a fost făcut chiar de soția lui Vali Rotari care i-a stat zi și noapte la căpătâi.

„Vali al meu a plecat într-o lume mai bună în seara asta… Te voi iubi veșnic, dragostea mea!”, a anunțat soția lui Vali Rotari.

„Vali va fi depus astazi, incepand cu ora 12:00 la capela Parohiei Aparatorii Patriei II „Sf. Ambrozie”, str Lunca Barzesti nr 3, cu intrare din Sos Oltenitei (dupa Viva Sport Piata Sudului)”, a mai scris sotia lui Vali Rotari, Aniela Rotari. , a mai scris sotia lui Vali Rotari, Aniela Rotari. (CITEȘTE ȘI: CÂNTĂREȚUL VALI ROTARU ARE CANCER. SCRISOAREA TULBURĂTOARE A SOȚIEI SOLISTULUI)

Aniela Rotari a cerut ajutorul oamenilor

Vali Rotari a cântat alături de trupa ”Foișorul de Foc”, însă acesta a colaborat și cu alți artiști și alte trupe de renume. Printre ei se numără Mircea Rusu Band, Magazinul de Muzică sau Axa Project. Recent, soția lui Vali Rotari postase un mesaj emoționant pe facebook, prin care cerea ajutorul tuturor în scopul însănătoșirii iubitului ei soț.

”Muzica trupei lui, Foișorul de Foc, a bucurat mii de suflete, iar concertele susținute alături de trupe precum Magazinul de Muzică, Mircea Rusu Band, Axa Project au adus generații împreună. În studio, a lucrat cu aproape toți artiști mari ai României la care te-ai putea gândi, fiind premiat la concursuri naționale și internaționale de compoziție.

Despre Vali Rotari muzicianul se pot povesti destule – și au făcut-o presa, colegii de breaslă, artiștii cu care a colaborat. Astăzi, eu sunt aici să vă povestesc despre Vali Rotari omul și soțul, soțul meu.

Vali este cel mai frumos om pe care l-am cunoscut vreodată, cu o inima uriașă, gata să ajute pe oricine, oricând se poate. Fără să ceară nimic în schimb. Îi plac viața, natura, iubește animalele. Pune o pasiune nebună în tot ceea ce face, este un perfecționist. Iubeste ciclismul la nebunie! Știe tot ce se întâmplă important în ciclismul mondial, urmărește cu mare atenție cele mai importante tururi cicliste care se difuzează la TV. În timpul liber, pedalează zeci de kilometri prin împrejurimile Bucureștiului, împreună cu prietenii noștri care îi împărtașesc pasiunea.

Îmi doresc din tot sufletul ca aceste lucruri să nu se sfârșească. Pentru că Vali al meu are cancer. Asta înseamnă, pentru omul activ și pasionat pe care îl cunosc și iubesc, pauză totală de la toate lucrurile care îl fac fericit. Este vorba de cancer colorectal cu metastaze in ganglionii limfatici și ne așteaptă un drum greu, care presupune chimioterapie și apoi eventuala operație, după care o perioadă de chimioterapie adjuvantă și recuperarea. În tot acest timp, Vali nu va mai putea lucra în studio, nu va mai putea merge în turnee… și nu va mai avea, astfel, niciun venit activ. Tratamentul pentru cancer, dar și alimentația sănătoasă și suplimentele de care are nevoie pentru a se face bine presupun costuri enorme, iar asigurarea de sănătate și veniturile mele modeste acoperă doar o mica parte.

Am decis să nu mai ascund boala lui Vali și să vin în fața voastră pentru că… e un moment în care chiar avem nevoie de voi. E un moment care i s-ar putea întâmpla fiecăruia dintre noi și pe care Vali îl trăiește cu demnitate, cu forță și cu speranță. Soțul meu e un luptător, un suflet nobil, un artist care are enorm de mult de dăruit. Haideți să îl ajutăm să se facă bine.

Fiecare ajutor mic contează, pentru că înseamnă un pas mai aproape de sănătate pentru Vali.

IBAN (lei): RO91RZBR0000060009905850

Banca: Raiffeisen Bank

Numele: Valentin Rotari

Vă mulțumim din inimă pentru sprijin!”, a fost scrisoarea emoționantă a soției lui Vali Rotari. (Reduceri mari la jocuri PC )