Fanii erau obișnuiți să-l vadă pe cunoscutul actor Olivier Martinez arătând elegant pe covorul roșu, însoțit de o prezență feminină plină de farmec. Acum în vârstă de 58 de ani, Martinez arată departe de aspectul său tipic.

Actorul a fost văzut în timp ce se plimba prin Los Angeles, într-o perioadă în care se luptă pentru custodia copilului său cu fosta sa soție, Halle Berry, scrie DAILY MAIL.

Olivier avea un aspect sărăcăcios, îmbrăcat cu un tricou tie-dye cu o jachetă Adidas și pantaloni de stil army. Olivier completase “ținuta” cu o pereche de ochelari de aviator cu rame aurii. În plus, în loc de părul gros și închis la culoare pe care îl știau fanii, actorul francez are acum păr alb, și părea și neras.

Această apariție vine după ce Halle a afirmat recent că a cheltuit 200.000 de dolari încercând să „colaboreze” cu Olivier cu privire la co-paternitatea fiului lor, Maceo, în vârstă de 10 ani, conform unor documente șocante de la tribunal.

Înainte de relația sa cu Halle, Olivier s-a întâlnit cu Kylie Minogue între 2002 și 2007, timp în care ea a urmat un tratament pentru cancerul de sân.

Olivier a întâlnit-o pe Halle pe platourile de filmare ale filmului Dark Tide, care se filma în Africa de Sud în 2010. Este același an în care ea și fostul ei iubit, Gabriel Aubry, și-au anunțat despărțirea.

Lucrurile s-au mișcat rapid pentru Olivier și Halle, care și-au confirmat logodna în martie 2012 și s-au căsătorit în Franța doar un an mai târziu, pe 13 iulie 2013.

Tot în 2013, Olivier și Halle l-au primit în familie pe fiul lor, Maceo. Ei s-au despărțit în 2016. Divorțul lor a fost finalizat șapte ani mai târziu, în august 2023, perechea fiind de atunci implicată într-o dispută acerbă privind custodia.

Halle susține că a cheltuit peste 200.000 de dolari în taxe legale, inclusiv contribuind „voluntar” cu 80.000 de dolari la cheltuielile legale ale lui Olivier. Ea susține că Olivier se întreține din pensia alimentară pe care i-o plătește, astfel încât ea „trebuie să meargă la muncă”.

Berry susține că el s-a opus plății unei vizite la domiciliu a terapeutului lor în timpul liber al lui Halle, înainte de a se răzgândi. Ea susține că Olivier a „întârziat” terapia de coparenting stabilită de instanță „în ciuda mai multor notificări”. Halle a scris în documente:

Mesajele text dintre cei doi au fost, de asemenea, incluse în documente, Berry scriindu-i lui Martinez:

„Îmi pare foarte rău că suntem în dezacord. Am avut speranțe mai bune pentru noi. Întotdeauna am sperat că vom face mai bine pentru Maceo și să lucrăm împreună așa cum am făcut înainte de Van [Hunt, partenerul ei].”

‘Totul s-a dus de râpă de atunci. Obișnuiam să încercăm să ne înțelegem de dragul lui Maceo, acum nici măcar nu vrei să încerci și am încercat Olivier… știi că am încercat.”

„Cu toate acestea, doar stai supărat și nu sunt sigur de ce. Trebuie să renunțăm la toată această furie și să facem mai bine. Maceo merită asta. M-am săturat să fiu numit mincinoasă, m-am săturat să mă lupt cu tine și renunț. Dacă dorești să păstrezi această negativitate e vina ta, dar eu nu vreau să am de a face cu asta… avem nevoie să fim împreună acum mai mult ca niciodată. Oricum am înfrunta asta, trebuie să o înfruntăm împreună, nu luptând. E doar părerea mea, tu vei face alegerea ta.”