Vedeta din America nu renunță la fuste mini! Are 74 de ani, dar se îmbracă provocator

Deși a trecut de 70 de ani, actrița și cântăreața americană Angelyne preferă fustițele mini și hainele în culori vesele. Chiar și la Hollywood, modelul atrage atenția cu rochia mulată, coafura blondă și ochelarii de soare, dar și cu mașina sport elegante (cu plăcuță de înmatriculare personalizată ANGLYNE).

În plus, Angelyne poartă adesea un văl pentru a-i descuraja pe paparazzi să facă fotografii nesolicitate cu ea, a spus ea, într-un interviu cu 48HILLS.

„Cum să iau bani dacă îmi fac ei poze?”, întreabă ea retoric. „Paparazzii vor încerca întotdeauna să facă fotografii, iar eu sunt superbă, așa că nu pot avea o fotografie proastă.”

Angelyne, acum în vârstă de 74 de ani, pe numele ei real Ronia Tamar Goldberg, a devenit faimoasă ca „Regina Billboard-ului” din Los Angeles după ce a apărut pe zeci de panouri publicitare strălucitoare din oraș începând cu 1984. La acea vreme, Angelyne a captat imaginația publicului ca nimeni altcineva.

Pentru ce era Angelyne faimoasă

Primul ei panou publicitar important o prezenta pe Angelyne într-un top strâns cu umerii goi și pantaloni spandex, pozând sugestiv deasupra mașinii Corvette roz.

Campania publicitară de atunci a transformat-o pe Angelyne într-una din primele persoane care, așa cum a jurnalistul Malcolm Muggeridge, sunt “faimoase pentru că sunt faimoase”, cu zeci de ani înainte ca Paris Hilton, Nicole Richie și Kim Kardashian să dețină această onoare.

Panourile publicitare cu Angelyne erau folosite ca indicii că acțiunea se petrece la Los Angeles în genericul de deschidere al serialului de mister din anii ’80 „Moonlighting” și în blockbusterele din anii ’90 „Get Shorty” și „Rush Hour”.

Într-o scenă deosebit de memorabilă din “Escape from LA”, din 1996, personajul Snake Plissken (jucat de Kurt Russell) traversează un Hollywood Blvd. devastat, pentru a fi întâmpinat de un panou publicitar imaculat cu Angelyne. Mesajul era clar: Angelyne este deasupra tuturor – chiar și a unei apocalipse.

Cât de populară era Angelyne la mijlocul anilor ’80

La mijlocul anilor ’90, Angelyne apărea pe sute de panouri publicitare în oraș și în împrejurimi. Astăzi, ea este pe 10, inclusiv unul în West Hollywood, promovând relansarea albumului ei “Driven to Fantasy”.

Chiar și numele ei sună asemănător cu Angeles.

„Este foarte potrivit pentru cine sunt”, spune Angelyne. „Reprezint farmecul, distracția și posibilitatea de succes pentru oricine. Dacă eu reușesc, oricine poate să o facă. Asta este ceea ce susțin.”

Cariera Angelynei la Hollywood a fost variată.

A apărut în numeroase filme, cum ar fi “Phantom of the Paradise”, “The Wild Party”, “Can I Do It… ‘Til I Need Glasses?” (primul film al lui Robin Williams), “The Frisco Kid”, comedia “Earth Girls Are Easy” și “The Disaster Artist”.

Angelyne a lansat mai multe albume și compilații, cel mai faimos fiind “Driven to Fantasy” din 1986; Angelyne mai și pictează, și și-a expus tablourile la mai multe galerii din Los Angeles.

În plus, Angelyne a candidat pentru consiliul local și mai târziu și-a extins aspirațiile politice ca candidat în alegerile de revocare a guvernatorului Californiei din 2003 și mai târziu în 2021, învingând-o pe Caitlyn Jenner.

Pentru ce strânge bani Angelyne în prezent

În prezent Angelyne vinde discuri și tricouri semnate pentru a strânge bani care ar finanța un nou film biografic.

„Toți banii pe care îi câștig se duc către filmul meu”, spune ea. „Produc independent și am cheltuit deja sute de mii de dolari pe asta.”

Angelyne spune că viitorul ei film biografic va clarifica lucrurile după ce serialul din 2022 produs de Peacock despre viața ei, în care juca Emmy Rossum, a greșit mult.

Ar fi inutil să spunem că, în ochii lui Angelyne, nicio actriță de la Hollywood nu ar putea să o portretizeze pe Angelyne în afară de Angelyne însăși.

„Bineînțeles, joc propriul meu rol”, spune ea fără să clipească. „M-ai văzut?”

