Veste-bombă în showbiz! Mario Fresh și Alexia Eram se pregătesc să devină părinți ”O să ne apucăm de treabă”

După marea împăcare, relația lor a devenit și mai serioasă! Alexia Eram și Mario Fresh sunt pregătți să devină părinți. Fiica Andreei Esca a mărturisit că își dorește un copil cu iubitul ei cât de curând.

Alexia Eram a răspuns la o provocare de-a lui Țibulcă și a glumit despre o posibilă sarcină. Deși era ironică atunci când vorbea despre un bebeluș cu Mario Fresh, tânăra a părut cât se poate de serioasă.

” Da, mă gândesc să fac un copil cu Mario în viitorul apropiat. Chiar am avut multe discuții despre asta și chiar ne gândim serios. O să ne apucăm de treabă”, a spus Alexia Eram, glumind pe acest subiect.

VEZI ȘI: Mario Fresh și Alexia Eram și-au mai dat o șansă?! Cum s-au pozat de ziua lui Lino Golden

Mario Fresh, despre căsătoria cu Alexia Eram

Mario Fresh a fost invitat în podcast-ul lui Radu Tibulca, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața lui personală și profesională.

Tânărul a mărturisit că are planuri de viitor cu Alexia Eram și că vrea să o ceară în căsătorie.

„ Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri.

Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh, acum ceva timp.

Sursă foto: Instagram