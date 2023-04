Veste uriaşă pentru români! Se întâmplă de pe 13 aprilie 2023

Vești importante pentru aproximativ 2,4 milioane de români. Voucherele sociale vot fi alimentate mult mai devreme, chiar în Săptămâna Mare. Statul român promite ajutoare în valoare de 390 de lei. Iată despre ce este vorba.

Românii nevoiași vor avea ce să pună pe masa de Paște. Voucherele sociale pentru luna aprilie vor fi alimentate luna aceasta, în avans, chiar înainte de Paște. Potrivit Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, banii se vor putea folosi doar pentru cumpărarea alimentelor sau în cantine și restaurante.

Sărbători liniștite pentru 2,4 milioane de români

Guvernul României a aprobat decalarea termenului de alimentare a voucherelor sociale și încărcarea lor cu cei 250 de lei, chiar în Săptămâna Mare. Astfel, sărbătorile de Paște îi vor prinde pe români cu toate cele necesare.

„Până în sărbătorile pascale, încărcăm voucherul de alimente cu cei 250 de lei, pentru că Guvernul României, în şedinţa de ieri, a aprobat decalarea termenului pentru voucherele alimentare şi încărcarea lor cu cei 250 de lei până la sărbătorile de Paşte. În acest fel, în Săptămâna Mare, încărcăm cardurile cu cei 250 de lei pentru cei 2.400.000 de beneficiari pe care îi avem în cadrul programului Sprijin pentru România. (…) Am fixat ca şi termen data de 13 aprilie, să se poată folosi oamenii şi să cumpere cele necesare pentru sărbătorile de Paşte”, a precizat ministrul Marcel Boloș.

Totodată, Marcel Boloș a anunțat că românii nevoiași vor beneficia și de pachete cu alimente, valoarea acestora fiind de 390 de lei. Pungile cu alimente conțin orez, conserve de carne de vită și porc, 5 pungi de făină albă, 4 pungi de făină de porumb, 4 litri de ulei, paste făinoase.

„Dacă am cumpăra produsele din pachet de la raft ar costa 390 de lei. În total, valoarea pachetelor care ajung către români în această perioadă este de 50 de milioane de euro şi înseamnă 30 de tone de alimente. Îi felicit pe toți cei implicați în acest program, care este un real succes. Vom continua să protejăm securitatea alimentară și în următorii ani, fie sub formă de pachet alimentar, fie sub formă de voucher, iar întâietate vor avea întotdeauna producătorii naționali”, a concluzionat Marcel Boloș.