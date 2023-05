Vești proaste pentru Simona Halep! Noua șefă a agenției care o acuză pe româncă a făcut un anunț clar. „Este un obiectiv crucial pentru mine”

Simona Halep (31 de ani) traversează o perioadă extrem de grea. Ea este suspendată din tenis de mai bine de șase luni, după ce anul trecut, la US Open, a fost depistată pozitiv la un test antidoping. După mai multe amânări nejustificate, Simona încă așteaptă judecarea cazului său. Veștile nu sunt însă deloc bune pentru campioana noastră. Noua șefă a Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat că principalul său obiectiv este lupta împotriva dopingului.

La un test antidoping efectuat la US Open 2022, Simona Halep a fost depistată pozitiv la substanța Roxadustat. Ulterior, ea a fost suspendată temporar din tenis. De mai bine de 6 luni, Simona nu a mai putut participa la niciun turneu, pierzând astfel multe locuri în clasamentul mondial. După mai multe amânări, Simona încă așteaptă judecarea cazului său în cadrul tribunalului independent Sport Resolution.

Veste proastă pentru Simona Halep. Noua șefă ITIA este hotărâtă să lupte cu dopingul din tenis

Simona Halep trebuie să se lupte cu Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pentru a-și demonstra nevinovăția. Misiunea campioanei noastre se anunță însă a fi foarte dificilă.

Din luna februarie a acestui an, Karen Moorhouse este noua directoare a Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului. Înainte de a fi numită ca directoare a ITIA, ea a activat timp de 14 ani în conducerea Ligii de Rugby din Anglia. În primele trei luni ale acestui an, agenția a prins mai mulți sportivi dopați și a dictat numeroase sancțiuni în cadrul Programului anti-corupție și al Programului anti-doping din tenis. În plus, Karen Moorhouse a anunțat că lupta împotriva corupției și dopingului este principalul său obiectiv.

„Primele două luni la ITIA au fost fascinante și sunt recunoscătoare familiei tenisului pentru primirea călduroasă. ITIA se află într-o fază de dezvoltare. Organismele de tenis și-au luat un angajament puternic, pe termen lung, de a menține o agenție de integritate cu resurse adecvate, condusă independent, care să-și deruleze programele atât pentru combaterea corupției, cât și a dopajului. Suntem foarte devreme în această călătorie.

Un obiectiv crucial pentru mine în următorul trimestru va fi revizuirea strategiei existente a ITIA și punerea în aplicare a unei game de documente justificative pentru a se asigura că ITIA este o organizație de înaltă performanță. De asemenea, vom informa despre modul în care ITIA lucrează și interacționează cu sportul și oamenii săi”, a declarat Karen Moorhouse, potrivit site-ului oficial ITIA.

