Vica Blochina a izbucnit în lacrimi. Prin ce momente cumplite a trecut blondina?

Vica Blochina a rupt tăcerea și a mărturisit care au fost cele mai grele clipe din viața sa.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Vica Blochina a vorbit despre cea mai grea perioadă a vieții sale. De fiecare dată reușește să își deschidă sufletul în fața fanilor ei și nu se ascunde cu lucrurile pe care le-a făcut în trecut.

CITEȘTE ȘI: VICA BLOCHINA, DEZVĂLUIRI FĂRĂ PERDEA, DESPRE TRECUTUL SĂU TUMULTOS: „NU AM FOST NICIODATĂ COMBINATĂ CU UN BĂRBAT SĂRAC! NU POT”

Vica Blochina și-a dorit multă vreme să nu mai existe: ”Vreau să mor, vreau să mor!”

Astăzi va apărea pe Youtube o nouă ediție a emisiunii online, susținută de Adiță. Aici, Vica va vorbi despre una dintre cele mai sumbre perioade din viața ei, atunci când tot ceea ce își dorea era să moară.

”Mă trezeam și plângeam. Crede-mă, te rog, nu te mint, chiar mă trezeam în fiecare zi, plângeam și mă gândeam când o să-mi iei viața că vreau să mor, vreau să mor, vreau să mor. A fost zi de zi lucrul ăsta”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina a avut probleme cu banii, pe vremea când era însărcinată cu Victor Pițurcă

Blondina s-a iubit vreme de 16 ani cu Victor Pițurcă, deși el era căsătorit cu o altă femeie. Din relația celor doi a rezultat și un băiat, pe nume Edan. Acesta are acum 14 ani. Antrenorul de fotbal nu a vrut să îl recunoască inițial.

Se pare că Vica s-a chinuit pe timpul sarcinii deoarece tatăl copilului nu a dorit să-i ofere niciun ajutor. Vedeta a fost nevoită să vândă tot ce avea pentru a putea naște și pentru a se putea întreține ulterior.

”Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot!

Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”, a spus Vica Blochina într-un interviu mai vechi.

VEZI ȘI: VICA BLOCHINA, DEZVĂLUIRI DE SENZAŢIE. CE FĂCEA GIGI BECALI PE VREMEA CÂND ERA DANSATOARE LA MELODY