Vica Blochina are coșmaruri după participarea la Survivor 2023: „Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept…”

Vica Blochina nu și-a revenit, încă, după ce a acceptat provocarea de la Survivor România. Blondina a rezistat doar o lună în competiție, dar cu toate acestea, experiența pe care a trăit-o acolo a lăsat urme adânci. Vedeta a dezvăluit ce regretă cel mai mult în legătură cu participarea în show-ul de la ProTV.

Când fanii emisiunii au aflat că Vica Blochina se numără printre paricipanți, mulți dintre ei nu i-au dat vedetei prea multe șanse de reușită. Cu toate acestea, blondina a demonstrat că se poate descurca în orice situație, a făcut față cu brio condițiilor grele, dar a adus, de asemenea, și puncte importante pentru echipă. Votul telespectatorilor a fost cel care i-a întrerupt parcursul, însă blondina a primit această veste cu bucurie.

NU RATA: VICA BLOCHINA O FACE PRAF PE BIANCA PATRICHI! CE ÎI REPROSEAZĂ BLONDINA: „ACEASTĂ MARIA MAGDALENA A ÎNCEPUT, UȘOR UȘOR, SĂ ARUNCE CU NOROI”

Se pare că nici acum Vica Blochina nu și-a revenit, după participarea la Survivor. Spre finalul șederii sale în junglă, blondina a recunoscut că își dorește să meargă acasă la copilul său, de care i-a fost foarte dor. În prezent, vedeta mărturisește că nu ar mai accepta să fie prezentă într-un astfel de concurs nici măcar pentru o sumă mare de bani.

„Perioada asta de patru săptămâni, cât am stat în Dominicană, a fost cea mai lungă în care am fost departe de fiul meu. Și atunci când m-am întors și am realizat ce am acasă m-am gândit imediat că trebuie să învăț să mă bucur și mai mult de toate astea.

Când intri în acel proiect, e o trăire foarte intensă, dar egoistă. Acasă, la fiecare dintre noi, viața nu e așa. Am înțeles asta după cele patru săptămâni de concurs.

Am fost ușor dezamăgită de rezultatul meu, fiindcă eu sunt obișnuită cu participări cu rezultate meritorii la emisiunile de tip reality-show. Am atins fie faza semifinalelor, fie pe cea a finalelor, așa cum s-a întâmplat fie la ‘Ferma vedetelor’, fie la ‘Asia Express’.

Acum a fost cu totul altceva. Am mulțumit pentru cele trăite, dar mi-a ajuns! Aceasta a fost ultima emisiune de acest gen la care mai merg. Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept așa ceva!”, a declarat Vica pentru Playtech Știri.

Vica Blochina: „E un coșmar!”

Blondina și-a dorit foarte mult la început să facă parte din acest proiect, însă nu se gândea că va ajunge să aibă coșmaruri din cauza eperienței pe care a trăit-o acolo.

„Mă culc foarte târziu și mă scol foarte târziu. Nu am reușit, încă, să revin la fusul orar de acasă. Și de fiecare dată când adorm, visez că sunt în junglă, că particip la Survivor și că mă lupt pentru nu știu ce! E un coșmar!”, adaugă Vica Blochina.