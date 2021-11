Victor Slav, detalii despre participarea la ”Bravo, ai stil” alături de Anda Adam: „Nu ştiu de ce mă întreabă toată lumea acest lucru”

De când Victor Slav face parte din emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities” a primit de foarte multe ori întrebări despre fosta parteneră. În cadrul unui interviu recent, prezentatorul TV a decis să lămurească unele aspecte legate de trecutul său.

Victor Slav este în prezent implicat în proiectul ”Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, acolo unde una dintre concurente este chiar fosta sa iubită, Anda Adam.

Astfel, prezentatorul de televiziune Victor Slav a explicat cum este să participe la emisiunea de stil alături de artista care i-a fost iubită câţiva ani,

”Nu ştiu de ce mă întreabă toată lumea acest lucru. Mie mi se pare ceva firesc, suntem doi oameni care au încheiat o relaţie acum nouă ani şi nu este nimic neobişnuit nici din punctul meu de vedere, nici din punctul ei de vedere. A fost o despărţire amicală şi fiecare are viaţa lui”, a spus Victor Slav, pentru clickpentrufemei.ro, despre faptul că este prezent în același show TV alături de Anda Adam.

Întrebat dacă fiica lui, Sofia Natalia, știe că participă la emisiunea de la Kanal D, Victor Slav a răspuns: ”Da, ştie, nu vede emisiunea decât foarte rar. Ei îi place să mă vadă la televizor, dar încă preferă desenele animate”.

”Are momente în care este domnişorică şi nu vrea să se îmbrace cu anumite lucruri, dar sunt şi momente când nu o interesează ce poartă şi mergem în parc, unde se joacă precum un băieţel. Se văd accentele de domnişoară ce vor pune stăpânire pe ea spre adolescenţă”, a mai spus prezentatorul TV despre fetița lui.

Ce rol are Victor Slav la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu are un rol foarte important, acela de a oferi o steluță în timpul edițiilor saptamanale și două puncte bonus în Gale.

“Voi tine cont de mai multe aspecte cand notez concurentele: de postura, de tinuta, de discutiile din culise, de toata prezentarea din platoul emisiunii. Toate acestea se reflecta intr-o steluta bonus in editiile saptamanale. In Gale, voi avea doua puncte bonus de oferit unei singure concurente sau le voi imparti pentru doua concurente care mi-au atras atentia in sensul cel mai bun”, a declarat Victor Slav.

