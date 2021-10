Victor Slav revine pe micile ecrane! Ce emisiune va prezenta fostul soț al Biancăi Drăgușanu

Victor Slav revine pe micile ecrane! Începând de astăzi, 14 octombrie, Victor Slav va prezenta emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Ilinca Vandici nu va putea fi prezentă în platoul celebrului show din cauza unor probleme de sănătate, care o vor ține, pentru scurt timp, departe de atmosfera incendiară de la filmări, dar cu atenția îndreptată ca și până acum spre evoluția concurentelor.

Victor Slav a primit cu bucurie propunerea de a fi iar în fața reflectoarelor. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a mai facut parte în trecut din echipa show-ului, fiind una dintre cele trei vedete din „Brigada sexy”, alături de Alex Velea și Bogdan Vlădău. Victor Slav are mari emoții, dar speră să se ridice la nivelul așteptărilor Ilincăi Vandici. (VEZI ȘI: VICTOR SLAV ÎȘI SĂRUTĂ IUBITA ÎN VĂZUL TUTUROR! ESTE MAI ÎNDRĂGOSTIT CA NICIODATĂ ȘI ORIUNDE MERGE ÎI FACE DECLARAȚII DE AMOR!)

„Am mai facut parte din acest proiect, este un show minunat, de aceasta data va trebui sa fiu la inaltimea asteptarilor Ilincai Vandici, care este perfecta in rolul ei. O admir pentru eleganta, profesionalism, pentru modul relexat si cuceritor in care stie sa fie la carma acestei emisiuni atat de complexe”, a spus Victor Slav.

Victor Slav și-a deschis restaurant

La fel ca multe alte dintre vedetele showbiz-ului românesc, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost nevoit să se reprofileze din cauza pandemiei de coronavirus. În contextul actual, în care aproape toată industria HoReCa din România a fost la un pas de faliment, Victor Slav a riscat și și-a deschis un restaurant.

Locația se află pe bulevardul Decebal din Capitală, iar meniul este internațional. De asemenea, se fac și livrări la domiciliu. Pentru bunul mers al business-ului, Victor muncește cot la cot cu angajații săi, fiind implicat 100% în acest nou proiect. Și-a dorit de foarte mult timp ca totul să se concretizeze și de patru ani căuta spațiu pentru a-și deschide restaurantul. (CITEȘTE ȘI: CÂŢI EURO PRIMEŞTE LUNAR BIANCA DRĂGUŞANU DE LA VICTOR SLAV PENTRU SOFIA. VEDETA E TOTAL NEMULŢUMITĂ DE BANII ÎNCASAŢI)