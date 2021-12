Victoraş Socaciu, dezvăluiri cutremurătoare. Ce se întâmplase cu tatăl său, Victor Socaciu, înainte să moară

Victoraș Socaciu, fiul Marinei Almășan și a lui Victor Socaciu a vorbit despre tatăl său și despre ultimele discuții avute cu acesta înainte să moară.

Victoraș a fost extrem de îndurerat și afectat de pierderea tatălui său. Tânărul a mărturisit, de asemenea, că a fost dezamăgit să vadă că nu foarte mulți oameni au venit să-și ia rămas bun de la cântărețul de muzică folk.

„Ar fi fost frumos să fie mai multă lume, dar cei care au fost au fost cei mai de preț și cei mai apropiați oameni ai lui. Asta e tot ce contează până la urmă. Mama a fost acolo. M-a sunat sora mea, Iulia, eu eram la munte când am aflat. Când am aflat alaltăieri, am venit direct aici… Prima persoană pe care am sunat-o a fost mama, i-am zis la telefon. A fost și e în continuare lângă mine așa cum a fost în toți acești ani și îi mulțumesc foarte mult”, a spus fiul lui Victor Socaciu pentru Antena 3.

Tânărul spune că starea de sănătate a tatălui său a început să se deterioreze de când a fost infectat cu COVID-19.

„Victor Socaciu, tatăl meu și tatăl nostru, aved fost exact așa cum a vrut, a trăit așa cum a vrut, a trăit viața din plin. Are trei copii, a fost foarte mândru de toți trei, sunt sigur că s-a dus împăcat. Am foarte multe amintiri cu el de pe la concertele lui, de prin vacanțe. Am știut de când a suferit de COVID, a rămas cu sechele, de atunci starea lui de sănătate s-a dus în jos”, a mai spus el pentru Antena Stars.

Fiul lui Victor Socaciu a mărturisit că ultima dată l-a văzut în urmă cu două luni, în casa pe care acesta o are la Cornu. Artistul folk slăbise peste 20 de kilograme.

„Ultima oară m-am văzut cu el acum două luni la casa lui de la Cornu, slăbise 20 și ceva de kilograme. De atunci m-a lovit un gând, m-a lovit viața din plin, am realizat că trebuie să trăiesc cu gândul că trebuie să se ducă. Având așa starea de sănătate foarte rea, până în ultimul moment a cântat, a compus, a făcut ce a iubit. (…) Ultima oară când am vorbit cu tata a fost acum trei săptămâni, l-am sunat într-o seară și a zis că e în spital și că are o procedură la plămâni și că nu e nimic grav. Mi-a zis că o să se ducă la concert, că avea un concert pe 3 decembrie”, a mai spus fiul lui Victor Socaciu la Antena Stars, relatează Spynews.