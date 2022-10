Victorie sau eliminare! Nicolae Dică anunță schimbări în primul „11” al FCSB-ului pentru partida cu Anderlecht. „Este normal”

Nicolae Dică, antrenorul roș-albaștrilor, a prefațat partida FCSB – Anderlecht, în care vicecampioana României nu are altă alternativă decât victoria pentru a păstra șanse de calificare în fazele eliminatorii ale Conference League.

FCSB este ultima în Grupa B, cu un punct, obținut chiar cu Anderlecht, în partida disputată pe Arena Națională. Pentru a rămâne în cursa pentru primăvara europeană, roș-albaștrii sunt obligați să învingă pe Lotto Park, după care să aștepte ca West Ham să câștige cu Silkeborg, în celălalt meci al grupei.

Nicolae Dică, antrenorul FCSB-ului, anunță schimbări în primul „11”, ținând cont că roș-albaștrii au avut meci, luni, în SuperLiga, cu Sepsi.

„Pe ce echipă ne bazăm? Dacă noi am jucat luni seară la Sfântu Gheorghe și ne-am întors noaptea, la 04:00, la bază, marți am făcut doar refacere, iar azi am plecat pe drum atâtea ore, credeți că nu ar trebui să schimb niște jucători din echipă? Am văzut și în campionatul României, s-au jucat intermediare și echipele au schimbat jucătorii. Este normal să schimbăm. Asta nu înseamnă că nu ne interesează acestă competiție. Trebuie să ne gândim cum vom folosi acești jucători. Noi ne antrenăm azi practic, iar jucătorii care au jucat luni seară fac un antrenament de reactivare”, a spus Nicolae Dică.

Nicolae Dică anunță că FCSB nu desconsideră Conference League

În continuare, Nicolae Dică a ținut să precizeze că FCSB nu desconsideră competiția, fiind de păerere că jucătorii care au evoluat mai puțin în acest sezon merită să apară pe teren, pentru a căpăta experiență.

„Ați văzut și voi diferența care a fost când am jucat cu foarte mulți jucători tineri și care au evoluat mai puțin. Sunt tineri, fără meciuri internaționale, dar vor prinde și ei experiență și vor ajunge la un nivel bun. Important e că am ajuns aici, dar important e și cum vom termina ultimele două partide. Dacă vom folosi jucători care au jucat mai puțin în campionat nu înseamnă că nu ne interesează această competiție. Încercăm pe mai multe fronturi, trebuie să dăm șanse și alte jucători să evolueze”, a mai spus Nicolae Dică.