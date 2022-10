Video incendiar de la ziua de naștere a lui Culiță Sterp. S-au aruncat 120.000 de euro la lăutari

Marți, 25 octombrie 2022, Culiță Sterp a împlinit 30 de ani. Cântărețul a organizat o petrecere cu lăutari, invitați pe măsură și sume uriașe aruncate pe dedicații.

Culiță Sterp nu mai are nevoie de nicio prezentare. O dată în viață împlinește 30 de ani, iar ziua de 25 octombrie va rămâne în istoria familie Sterp.

Fostul concurent de la Survivor România nu a ținut cont că este marți și a pus de o mega petrecere în Hațeg. Invitații de seamă, Florin și Ionuț Cercel, au încins atmosfera de pe ringul de dans.

Dedicațiile au curs, iar ca la orice petrecere cu manele, s-a lăsat cu o ploaie de bani. Culiță a aruncat, la propriu, cu euro pe cei doi lăutari. Potrivit surselor de la eveniment, se pare că au fost cheltuiți 120.000 de euro doar pe dedicații.

„Înainte credeam și eu că sunt doar niște șervețele, dar…”, a spus un invitat, referindu-se la teancurile de bani care au fost aruncate pe jos.

Culiță Sterp: ”Mă bucur, dar parcă sunt și trist”

Culiță a primit o mulțime de mesaje din parte familiei, prietenilor și colegilor. Geta și Iancu Sterp au fost primii care le-au urat fratelui lor gânduri bune.

”La mulți ani, dragul nostru frate! Dumnezeu să-ți dea după sufletul tău bun. Te iubim și îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem unii lângă alții”, a scris Geta Sterp pe Instagram.

”La mulți ani, fratele meu. Te iubesc și nu uita că mereu sunt în spatele tău. Să nu uiți! Acum suntem amândoi mari… tu ai fost tot timpul”, a fost mesajul lui Iancu pentru Culiță.

Impresionat de numărul mare de urări, artistul a transmis un mesaj emoționat pe Instagram, acolo unde a mărturisit că nu îi vine să creadă că a împlinit 30 de ani.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urări. Mă și bucur și parcă sunt și trist. Nu-mi vine să cred cum au trecut 30 de ani, când te gândești, numai să îi numeri e greu. Bine, că nu mă simt eu ca la 30 de ani, mă simt ca la 20, dacă-i vorba.

Parcă niciodată în viața mea nu am avut o stare ca și acum. Să am două sentimente în același timp: mă și bucur și mă și întristez. Nu-mi vine să cred, am făcut 30 de ani. Of, viață, unde te duci? Mai stai!”, a spus, marți, Culiță Sterp într-un instastory.

Sursa foto: Tik Tok