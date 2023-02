VIDEO | Momentul în care Bia Khalifa este încătușată pe aeroport, la întoarcerea din Milano. Fulgy: „Bia nu era agitată” + „O rezolv eu!”

În cursul zilei de 10 februarie 2023, Bia Khalifa a fost reținută, timp de 2 ore, pe aeroport, la întoarcerea din Milano. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, faptul că blondina a fost încătușată și a fost nevoită să dea cu subsemnatul, în fața autorităților, după ce a avut un comportament nepotrivit. La scurt timp, au apărut și imaginile cu momentul în care iubita lui Fulgy a fost reținută de polițiștii de Frontieră. Vezi mai jos detaliile.

CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, în urmă cu puțin timp, cum Bia Khalifa a „comis-o”, la întoarcerea din Milano. Aflată la aeroport, alături de Fulgy, iubitul ei, blondina a avut comportament nepotrivit în zona de Control a Pașapoartelor și a fost reținută imediat de autorități. Pentru că s-a arătat „agitată” în fața lor și le-a „turnat” injurii, angajații au luat atitudine: au încătușat-o, au reținut-o pentru două ore și i-au făcut proces verbal. Totuși, povestea nu se termină aici, pentru că Bia Khalifa a „încasat” și o amendă de toată frumusețea, și anume sancțiunea maximă care poate fi acordată: 4000 de lei.

Pe lângă tevatura care a avut loc în aeroport, în care este implicată Bia Khalifa, și Fulgy, fiul Clejanilor, a luat atitudine. În încercarea de a o „salva” pe iubita lui, tânărul a apelat numărul de urgență 112. Ulterior, Poliția Transporturi Aeriene (PTA) a verificat informația și s-a aflat că apelul a fost nejustificat. Și Fulgy a fost amendat.

VEZI ȘI: BAT CLOPOTELE DE NUNTĂ?! BIA KHALIFA ȘI FULGI SUNT GATA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE. „NE CĂSĂTORIM”

Au încătușat-o pe loc, pentru comportament nepotrivit

La scurt timp după ce CANCAN.RO v-a arătat informațiile, în exclusivitate, fiul Clejanilor a urcat pe contul său oficial de Instagram un videoclip cu momentul în care iubita lui, Bia, este „săltată” de autorități, direct în aeroport. Blondina este încătușată și dusă spre biroul unde avea să dea cu subsemnatul. În imaginile postate pe internet, se poate observa cum Bia Khalifa se opune în fața autorităților, în timp ce i se pun cătușele, la spate.

Apoi, Fulgy a ținut să transmită un mesaj, pe rețelele de socializare, după ce a încărcat filmarea cu momentul în care iubita lui este încătușată, în aeroport. Fiul Clejanilor susține că Bia Khalifa nu ar fi fost „agitată” și că „o rezolvă” el. Apoi, a mărturisit că, acum, iubita lui este în regulă.

„Bia nu era agitată, veneam de la Milano și eu nu stau să vă dau vouă explicații. O rezolv eu! Stați liniștiți, vă pup. Bia e bine, e cu mine, asta e, se mai întâmplă și la case mai mari. E ok”, a spus Fulgy, în urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare.

Pe de altă parte, Bia susține că ar fi fost agresată atât fizic, cât și psihic, în aeroport, în cursul acestei zile. A scris o declarație pe care Fulgy a încărcat-o pe internet.

„Către Inspectoratul Central la Poliția de Frontieră,

În aeroportul Henri Coandă, Otopeni, am fost agresată, abuzată psihic și fizic și bătută fără ca eu să mă opun de niciun fel. Am fost bătută, bruscată și mi-au fost strânse cătușele și mai tare, apoi am fost trasă de mâini și dusă într-o cameră, unde am fost pipăită, aruncată agresiv pe jos, mi-au rupt lănțișorul de aur de la mână. Am fost privată de telefon, am cerut un pahar de apă și mi s-a spus că o să beau când o fi. Apoi, după ce m-au abuzat fizic, au pornit filmările și au început să se poarte frumos. Am 4 vânătăi pe corp (3 pe față și una pe braț) și încheieturile sunt în sânge și umflate”, se arată în declarația scrisă de Bia Khalifa.

Citește și FULGY, DISTRUS DUPĂ CERTURILE CU BIA KHALIFA: „PLÂNGÂND, TE VOI…”

Sursă foto & video: CANCAN.RO, Instagram