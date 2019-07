Viitorul merge ceas în Liga 1: „Important e că avem nouă puncte, că marcăm goluri!”

Viitorul Constanța a obținut cea de-a treia victorie consecutivă din tot atâtea posibile în Liga 1 și a revenit în postura de lider al Ligii I după ce a câştigat cu 3-2 meciul jucat împotriva ardelenilor în etapa a treia de pe teren propriu cu FC Hermannstadt.

Toate golurile au fost reuşite în partea secundă a jocului și au fost semnate de Ţîru (min.51), Eric (min.63), Ciobanu (min.80) respectiv Yazalde (min.75) și Stoica (min.89).

„Important e că am câştigat meciul, ştiam că avem un meci foarte greu, cu o echipă cu jucători de mare experienţă. Noi am schimbat jucători, încep să aibă ritmul jocului. I-am felicitat. Important e că avem nouă puncte, că marcăm goluri. Nu e nimic, totul a fost bine. Vine meciul de joi şi vedem dacă suntem în stare să creăm ceva frumos şi important. Nu avem nimic de pierdut, căpătăm experienţă. La ce buget avem noi şi la ce buget au ei… Sunt mulţumit de echipă, sunt mulţumit de efortul lor, am câştigat meciul şi îi felicit”, a declarat Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța.

De partea cealaltă, Costel Enache, antrenorul formației FC Hermannstadt a afirmat că este pus într-o situaţie dificilă, fiind nevoit să testeze jucătorii veniţi recent la echipă chiar în meciurile oficiale.

„Au fost momente în care am controlat jocul în faţa unui adversar cum este Viitorul, iar eu sunt destul de mulţumit. Trebuie să-i bag în teren pe cei nou-veniţi, e o modalitate inedită de a creşte o echipă, dar asta este situaţia. Unii jucători au venit târziu, alţii nu au putut fi legitimaţi în timp util. E a doua oară când Ciobanu îmi dă goluri din astea frumoase”, a afirmat Costel Enache.

Dacă Viitorul este pe primul loc cu maxim de puncte, la fel ca și Universitatea Craiova, care în această rundă s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Chindia Târgoviște, în schimb FC Hermannstadt este fără punct acumulat în clasament după primele trei runde în care a cedat în fața FCSB, Gaz Metan și Viitorul.