Viitorul pierde în „Trivale” și se îndepărtează de play-off!

Viitorul Constanța a cedat la limită, scor 1-0 (0-0) duelul susținut în această seară în „Trivale” cu FC Argeș, meci disputat în prologul rundei a 23-a a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundaşul Grigore Turda (min.71), acesta reluând cu pieptul în plasa porții dobrogenilor, în urma unui corner executat de Antun Palic.

„Gică Hagi nu poate fi mulțumit, va fi foarte greu să mai intrăm în play-off. La CFR am făcut un meci bun, în special în repriza a doua, am luat gol pe final. Adversarul n-a avut nicio ocazie până la golul primit și am pierdut. Am avut posesie, am controlat jocul, dar n-am finalizat. Cu siguranță, nu trecem prin cea mai bună perioadă, este o criză de rezultate, după trei eșecuri la rând. Când nu vin rezultatele, orice antrenor caută soluții, așa e normal. Nu ne găsim cadența, iar asta ne deranjează cel mai mult. Ne-am pierdut identitatea, dar noi credem în Rednic. Din păcate, nu l-am avut în mijlocul echipei. Sper să revină pe bancă cu mai mult noroc, azi am luat gol la primul corner”, a declarat Gică Popescu, la Digi Sport.

Cu acest rezultat, Viitorul a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie, serie care cuprinde cinci remize şi trei eşecuri. Cu 25 de puncte, Viitorul a căzut pe locul 11 în clasament, fiind la cinci puncte de locurile de play-off.

De partea cealaltă FC Argeş e neînvinsă în ultimele nouă meciuri, serie în care a înregistrat patru victorii şi cinci egaluri. Cu 26 de puncte, FC Argeș a urcat pe locul 10, având și un meci mai puțțin disputat, restanța cu Sepsi OSK de pe teren propriu, meci care va avea loc pe 16 februarie.