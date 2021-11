Vila lui Nicolae Ceaușescu de la Predeal, devastată de Serghei Mizil și prietenii lui. “Am făcut-o varză. Aruncam cu sticle în noi, cu băutură”

Serghei Mizil a povestit cum erau petrecerile înainte de Revoluție alături de Nicu, fiul cel mic al cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu. Din gașca lor mai făceau parte Mădălin Voicu și Jean Maurer, fiul primului ministru comunist Ion Gheorghe Maurer.

Înainte de ’89, Nicu Ceaușescu era catalogat drept răsfățatul perioadei comuniste, pentru că i se permitea și cuvenea aproape orice. Acesta era bun prieten cu Serghei Mizil, Mădălin Voicu și Jean Maurer. Toți petreceau ca-n filme, într-o perioadă când ceilalți românii aveau diverse interdicții.

“Petreceam la Pescăruș, la Triumf, era un restaurant lângă casa mea, lângă Arcul de Triumf. Era cu circuit închis și de acolo se auzeau foarte multe, ne turnau ce vorbeam. Îl mai măscăream și pe Ceaușescu. Eu îl măscăream, spuneam bancuri. Era un râs total. Spuneam bancuri, dar și ei știau”, a spus Serghei Mizil, potrivit Antena 3.

Serghei Mizil i-a distrus vila lui Nicolae Ceaușescu. “După noi, veneau oamenii acolo și zugrăveau”

Fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil și-a amintit și cum erau petrecerile alături de prietenii săi, dezvăluind un episod când, amețiți de băutură, au distrus vila lui Nicolae Ceaușescu de la Predeal. Așa cum era de așteptat, nu li s-a întâmplat nimic!

“De exemplu, la Predeal acolo, am făcut casa varză. Ăia veneau după noi acolo şi zugrăveau. Am aruncat cu apă pe pereţi. Spărgeam, rupeam, m-am urcat în brad să îl dau jos. Rupeam aplicele, toate alea. Da, domne. Devastam casa. Aruncam cu sticle în noi, cu băutură. Era o brigadă de oameni după noi care reparau la loc, că jucam ping-pong. O uşă din spatele meu era din sticlă şi am spart-o. M-au luat să vadă dacă am păţit ceva, m-au spălat, îmbrăcat. Când am venit, am mai spart-o o dată, că ăia au pus geamul la loc şi eu nu am crezut că o să îl pună atât de repede la loc. Problema era în felul acesta, că dacă nu faci nimic şi nu se întâmplă nimic, faci şi mai mult. Pe mine m-au criticat o singură dată în şedinţă de comitet, că a venit tata nervos acasă. Mi-au zis tendinţe de căpătuială, exploatarea omului de către om şi umilirea muncii şi mi-a fost o ruşine, de nu am putut să beau decât pe loc”, a mai spus Serghei Mizil.

“Elena Ceaușescu mi-a spus că oameni ca mine nu au ce căuta în România”

În final, Serghei Mizil și-a amintit că Elena Ceaușescu nu-l avea deloc la inimă, considerându-l un pericol public.

“Ea (n.r. Elena Ceauşescu) mi-a spus mie la un moment dat, că oameni ca mine, nu au ce căuta în România. Şi eu i-am spus că merg afară oricând, că oricum merg. Avea dreptate. După ce am bătut circa de Miliţie de la Braşov şi atunci s-a enervat foarte tare. Era nomal să nu îi convină. Eram idioţi. Am mers în cofetărie şi au spus că nu au băutură. Am intrat, am dat foc la perdele, am început să sparg acolo”, a mai povestit Serghei Mizil.