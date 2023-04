Vin vremuri grele pentru români! Guvernul a schițat noul plan de reducere al cheltuielilor

Criza financiară mondială afectează tot mai mult țara noastră. Guvernanții sunt gata să ia mai multe măsuri dure pentru a stopa deficitul bugetar al României. Astfel, în următoarea perioadă este de așteptat ca toți românii să fie afectați de noile decizii luate de Guvern.

Războiul din Ucraina dar și criza financiară mondială afectează tot mai mult România. Guvernanții se confruntă cu o situație extrem de complicată, fiind nevoiți să reducă cât mai mult cheltuielile. În acest sens, în următoarea perioadă vor fi luate mai multe măsuri dure, care-i vor afecta pe toți românii, dar în special pe bugetari.

Planul de austeritate la care lucrează Guvernul. Vin vremuri grele pentru români

În primul trimestru al anului, veniturile la bugetul de stat sunt mai mici cu 4,7 miliarde de lei față de program. Mai mult, diferența proiectată pentru întregul an este de 20 miliarde de lei. Îngrijorat de această situație, premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor să întocmească un plan pentru reducerea cheltuielilor. Totodată, a cerut instituțiilor să realizeze o colectare așa cum a fost planificată. Astfel, printr-un proiect de ordonanță de urgență se vor lua mai multe măsuri, mai ales la nivelul ministerelor, agențiilor și primăriilor. Scopul principal este acoperirea deficitului bugetar.

Vă prezentăm în continuare care sunt principalele măsuri ce se pare că vor fi luate în următoarea perioadă, potrivit unui document obținut de G4media.ro.

Cheltuielile de funcționare ale instituțiilor și companiilor de stat vor fi înghețate la nivelul din anul 2022

Instituțiilor publice, inclusiv firmelor de stat, li se va interzice cumpărarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică

Vor fi interzise angajările la instituții publice centrale și locale și în firmele de stat

Va fi interzis cumulul pensie-salariu la stat, cu excepția educației și sănătății

Condiții suplimentare pentru angajații la stat care iau sporuri pentru că au doctorat

Instituțiile vor pierde fondurile necheltuite în primul trimestru

Vor fi interzise cursurile de formare profesională (team-building-urile)

O persoană va putea fi membru în maximum două consilii de administrație

Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare se amână până în 2024

Ce spune Nicolae Ciucă despre sistarea angajărilor la stat

Șeful Guvernului a vorbit recent și despre o eventuală sistare a angajărilor la stat. În ciuda faptului că nu dorește să creeze panică printre oameni, Nicolae Ciucă a admis că o decizie în acest sens ar putea fi luată doar dacă analiza Guvernului va arăta că este absolut necesară. În plus, o eventuală astfel de măsură va fi discutată în coaliţie şi asumată la nivel guvernamental.

„În anul 2022 discutăm de o diferenţă de locuri de muncă în plus, la nivelul instituţiilor statului, de aproximativ 17.774….Toate acestea s-au întâmplat prin angajările care s-au făcut la nivelul Ministerului Educaţiei, am discutat despre programul Creşe şi Grădiniţe şi a fost nevoie să încadrăm cu personal. La nivelul Ministerului afaceriloir Interne, peste 5.000 de angajaţi (..) discutăm de Ministerul Fondurilor europene, pentru că a trebuit să ne mărim aparatul administrativ, să fim în măsură să gestionăm fondurile alocate României şi s-a dovedit că a fost o măsură bună pentru că am reuşit să absorbim 11,3 miliarde de euro şi desigur la celelalte ministere, doar că cifrele au fost mici. Totodată, a fost o măsură prin care am stopat angajările la nivelul fiecărei instituţii, lăsând totuşi posibilitatea ca în funcţie de nevoi, prin memorandum, pentru că aşa s-au angajat acele funcţii, să crească angajările în anumite ministere. Dacă în urma analizei de acum pe care o vom face la Guvern, vom ajunge la concluzia că este necesară o astfel de măsură, o discutăm în coaliţie şi o asumăm şi la nivel guvernamental”, a declarat Nicolae Ciucă.

