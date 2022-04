Vine vara, începe sezonul trotinetelor

Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport de încredere în orașele din România. Ușoare și compacte, cu ajutorul acestora poți să eviți traficul insuportabil și poți să ajungi la destinație într-un timp mai scurt. De asemenea, faptul că este electrică o face și o variantă mai ieftină de transport, ceea ce în ziua de azi este un factor destul de important.

Trotinetele electrice de la Xioami au luat cu asalt în ultimii ani piața românească. Acestea se diferențiază de celelalte mărci printr-un design atrăgător și o performanță de neegalat.

Trotinete electrice Xiaomi pentru naveta la job

O trotinetă electrică nu doar că este distractivă pentru plimbările în parc sau în vacanțe – ea poate fi utilizată cu ușurință și când mergi la job. Cu un astfel de vehicul, cu o trotineta electrică Xiaomi, poți fenta cu ușurință traficul anevoios și totodată te poți destinde cu aerul curat și cu vremea frumoasă de afară.

Trotinete electrice Xiaomi pentru delivery

Trotineta electrica a luat avânt și în mediul de afaceri. Aceasta poate fi un mijloc de trasport mult mai ieftin și mai rapid ca produsele clienților tăi să ajungă mai repede. Astfel și serviciile oferite se vor îmbunătății în ochii lor. Având în vedere faptul că este electrică, consumul și întreținerea lor este mult

mai mică, nu numai că îți vei bucura clienții cu rapiditatea livrării produselor, ci și profiturile tale se vor mări.

Trotinete electrice Xiaomi pentru distracție și timp liber

În afară de utilizarea ei în domeniul afacerilor sau pentru a te deplasa către job, aceasta este foarte distractivă. După o zi lungă la școală sau serviciu, o plimbare cu acest vehicul cu siguranță te va relaxa și îți va reda energia pierdută. Ce poate fi mai frumos decât o plimbare cu prietenii sau cu ai tăi copii prin parc pentru a te bucura de razele soarelui și de aerul curat sau de o cursă amicală cu prietenii tăi pentru a vă testa și compara trotinetele.

Fentează traficul cu o trotineta electriă Xiaomi

In aceste vremuri agitate și aglomerate, o trotinetă electrică de la Xiaomi te poate salva de traficul infernal, atât dimineața cât și seara. Decât să pierzi ore în șir stând la semafoare și în traficul de sute de mașini care abia se miscă, cu acest vehicul vei câștiga atât timp, cât și puțină distracție până la destinație.

Cele mai bune caracteristici la o trotinetă electrică Xiaomi

Caracteristicile unei trotinete electrice sunt importante atunci când vrei să îți achiziționezi una. Trebuie să ai în vedere scopul pentru care o vei folosi, distanța și viteza de deplasare. Autonomia bateriei este unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba de acest vehicul. Vei dori să te țină cel puțin până la școală sau job și înapoi.

Din fericire Xiaomi, în calitate de lider mondial pe piața de trotinete electrice vine în ajutorul nostru cu vehiculele sale. Acestea prezintă cateva proprietăți pe care trebuie să le iei în considerare atunci când vrei să îți cumperi o trotinetă electrică:

Concepută din materiale de cea mai înaltă calitate;

Un design modern și avangardist;

Bateria dispune de sistem inteligent de management BMS a 5-a generație;

Autonomie mare de cel puțin 20km in funcție de model;

Oferă timp liber și libertate de mișcare în trafic sau oriunde ai fi;

Datorită eficienței bateriei, poți face o economie serioasă de bani;

Greutatea redusă îți permite să o iei peste tot cu tine.

Recomandări trotinete electrice Xiaomi la prețuri imbatabile, la evoMAG

1. Trotineta electrică pliabilă Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Prima trotinetă Xiaomi din lista noastră este Mi Electric Scooter 3. Aceasta este o alegere excelentă pentru oricine, fiind un vehicul capabil să satisfacă orice cerință. Are un design elegant și minimalist, vopseaua mată oferindu-i un aspect futurist. Trotineta are un motor de 300W care poate atinge o viteză maximă de 25 km/h, perfectă atat pentru adulți, cat și pentru adolescenți.

Din punct de vedere al autonomiei, trotineta are o rază de acțiune de 30 km, dar datorită sistemului de recuperare a energiei cinetice, aceasta poate recupera o parte din energia de frânare și o poate converti în energie electrică. Astfel, îți va extinde autonomia și mai mult. Vehiculul prezintă trei moduri de viteză, care, datorită ingeniozității celor de la Xiaomi, se poate schimba ușor cu ajutorul unui buton. Avem astfel trei trepte de ales, între modul Pietonal cu o viteză maximă de 5 km/h, modul Standard care îți va permite să circuli cu o viteză cuprinsă între 0 – 20 km/h, iar cu modul Sport poți circula cu o

viteză de până la maxim 25 km/h.

Mi Electric Scooter 3 are o baterie de 275 Wh si a fost concepută să economisească baterie atunci când nu este folosită. În cazul în care nu este folosită de

aproximativ 10 zile și bateria este sub 30% capacitate, aceasta intra în modul repaus. Bateria dispune de sistemul de gestionare intelinget BMS 5 th Gen. Ceea ce va oferi protecție suplimentara acesteia.

Din punct de vedere al siguranței nu ai de ce să îți faci griji. Are lumini prezente atât pe față, cât și pe spate, perfecte pentru a te face vizibil în condiții de luminăscazută, dar și reflectoare portocalii laterale. Cablurile albastre aduc o notă de culoare trotinetei, făcând-o să arate destul de elegant. De asemenea, sistemul de frânare pe disc cu două plăcuțe este eficient și poți avea încredere că vei conduce în condiții maxime de siguranță.

Greutatea de doar 13.2 Kg și dimensiunile reduse o fac o opțiune foarte portabilă. Preț de achiziție: 1999.00 Ron.

2. Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG

Petronas F1 Team Edition

Xiaomi a colaborat cu Mercedes-AMG Petronas pentru a crea această ediție specială de trotinetă electrică. Mi Electric Scooter Pro 2 a fost concepută pentru a oferi un model premium pe piața de trotinete electrice. Cu un design inspirat din echipa de Formula 1 Mercedes-AMG Petronas și cu logo-ul AMG la baza roții din spate, poți fi sigur ca vei întoarce priviri. Această ediție specială a Trotinetei Electrice Pro 2, are de asemenea un șasiu dintr-un aliaj de aluminiu, material care este folosit de altfel în construcția de avioane.

La capitolul performanțe, trotineta are o autonomie de 45 de km și o viteză maximă de 25 km/h, ceea ce o face perfectă pentru drumuri lungi sau pentru un job de delivery. Din punct de vedere al bateriei, aceasta are o capacitate de 446 Wh ce se va încărca în aproximativ 9 ore. Greutatea redusa de 14.2 kg îți permite să o iei cu tine oriunde vei merge.

Trotineta dispune de un display care îți va permite să urmărești viteza de mers și să poți selecta un mod de viteză. De asemenea, te poți conecta prin Bluetooth folosind aplicația Mi Home, pentru a bloca și debloca trotineta, să vezi date despre drumurile tale sau sa îți personalizezi setările.

Roata din spate este echipată cu un disc de frână, pentru o putere de frânare semnificativ mai mare decât predecesorul său. În schimb, roata din față are un sistem de frânare E-ABS cu funcție de antiblocare și funcție de regenerare a energiei cinetice (KERS). În momentul în care frânezi, cele doua sisteme se activează, atat cel pe spate cât și pe față, mărind siguranța în trafic. Preț de achiziție: 3099.00 Ron.

3. Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi Electric Scooter 1S EU FBC4019GL

Trotineta electrică 1S a fost creată în principal pentru a fi succesorul popularului Xiaomi M365 Pro. Trotineta se pliază ușor, mecanismul fiind activat cu ajutorul unei parghii ce se eliberează rapid la bază, astfel îți va permite să o pliezi înapoi și să o prinzi de aripa din spate în numai trei secunde. Este una dintre cele mai ușoare trotinete din lista noastră, aceasta având doar 12.5 kg.

Asemenea celorlalte trotinete electrice Xiaomi, aceasta are funcție de regenerare a energiei cinetice (KERS) pentru a te ajuta să adaugi km prețioși drumurilor tale. Aceasta este echipată cu un display incoroporat în ghidon pentru a te ajuta să urmărești viteza, modul de circulație cât și alți indicatori importanți. Tot aici se află și un far de 2W, capabil să îți lumineze drumul până la 10 metri distanță. Trotineta electrica 1S are o autonomie de 30 km și o viteză maximă de 25 km/h.

La fel ca și Xiaomi Mi Electric Scooter 3, și aceasta dispune de trei moduri de viteză: în primul rând avem modul ECO de economisire a bateriei, aceasta fiind setată să functționeze la o viteza cuprinsă între 0 și 15 km/h. Cel de-al doilea mod este cel Standard (D), în care puteți circula cu o viteză de până la 20 km/h, iar ultimul mod se numește Sport (S), cu ajutorul căruia vă puteți deplasa cu viteza maximă de 25 km/h.

Bateria de 7650 mAh dispune de sistemul inteligent de management BMS a 5-a generație, aceasta având o protecție suplimentară împotriva scurtcircuitului,

supratensiunii, dar și protecție dublă la supraîncărcare și supradescărcare. Poți fi sigur că bateria ta va avea viață lungă de folosință și cu ajutorul aplicației Mi Home poți urmări “sănătatea” acesteia, fiind notificat imediat în caz de probleme. Preț de achiziție: 2399,00 Ron.

4. Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi Electric Scooter Essential FBC4022GL

Nu în ultimul rând, avem o trotinetă perfectă pentru începători și la un preț accesibil. Fie că ești student sau trebuie să ajungi la locul de muncă, cu Xiaomi Mi Essențial vei ajunge mai repede la destinație, te vei bucura de drum și soare și va deveni un element esențial în viața ta de zi cu zi. Trotineta este realizată din materiale de cea mai bună calitate, durabile, mai ales pentru gama de prețuri din care face parte. Avantajul principal al produselor Xiaomi este

acela că raportul calitate – preț este foarte greu de învins, la prețuri convenabile, acest lucru reflectându-se cel mai bine în trotineta Xiaomi Mi Essential.

Așa cum ne-a obișnuit producătorul, aceasta este realizată dintr-un aliaj de aluminiu de înaltă calitate și durabilitate, folosit în industria aerospațială. Datorită acestui material, trotineta Essential este cel mai ușor vehicul din lista noastră, cântărind doar 12 kg. Trebuie să menționăm și anvelopele. Acestea sunt pneumatice (umplute cu aer), cu dimensiuni standard de 8.5 inch. Acestea îți vor oferi o călătorie mai confortabilă și vor absorbi mai bine șocurile, făcându-ți plimbarea mult mai plăcută. Datorită îmbunătațirilor aduse acestora și a rezistenței crescute, nu trebuie să îți faci griji de o eventuală pană atât de ușor, drumurile tale fiind mult mai sigure și mai lipsite de griji.

Frânarea se realizează după standardele Xiaomi cu ajutorul sistemului E-ABS pe roata din față și a unei frâne cu disc pe roata din spate. Și aceasta prezintă cele trei moduri de selectare a vitezei. Capacitatea bateriei este de 5100 mAh / 183 WH ce oferă utilizatorului o autonomie maximă de 20 km și o viteză maximă de 20 km/h. Încărcarea bateriei durează doar 3.5 ore. Portul de încărcare din partea din față a trotinetei este protejat cu un capac de cauciuc împotriva prafului și a apei. Trotineta are protecție IP54, ceea ce o face rezistentă la praf și apă.

Față de celelalte produse din listă, aceasta are o autonomie și o viteză ușor mai scăzută, dar prețul accesibil și viteză rapidă de încărcare de doar 3.5 h o fac o alegere perfectă pentru tine. Preț de achiziție: 1499,00 Ron.

Xiaomi a intrat pe piața de trotinete electrice la sfârșitul anului 2016 cu deja celebrul Xiaomi M365, prima trotinetă electrică a companiei și a ajuns lider mondial în acest sector. Aceștia au reușit să se diferențieze de competiție prin materiale de cea mai bună calitate, cu o autonomie excelentă la un preț accesibil, dar și printr-un design atrăgător și modern. Cumpărarea unei trotinete electrice este o decizie importantă, cu numeroși factori ce trebuie să îi iei în considerare. Acum că te-ai informat în privința trotinetelor Xiaomi, poți alege liniștit trotineta care îți va face ziua mai frumoasă și care te va ajuta să te bucuri de soare și un drum lipsit de griji.