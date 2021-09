Viorel Lis, probleme de sănătate! Starea fostului edil al Capitalei se agravează. „Numai Salvarea îmi mai intră în casă”

Oana și Viorel Lis nu trec prin cea mai bună perioadă. Problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei încep să se accentueze, iar de ceva vreme acesta nu mai poate merge sigur. Viorel Lis a declarat că starea lui de sănătatea este precară și nu mai poate face nimic singur.

Viorel Lis trece printr-o perioadă grea. Soțul Oanei Lis nu se mai poate deplasa singur și este dependent de ajutorul partenerei sale. Fostul edil al Capitalei a declarat că starea sa de sănătate s-a înrăutăți, iar din cauza parezei de la nivelul coapselor este aproape neputincios. (CITEȘTE ȘI: OANA LIS A SPUS ADEVĂRUL DUREROS. DE CE NU A MAI APĂRUT, DE FAPT, VIOREL LIS ÎN SPAȚIUL PUBLIC)

„De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos periferic care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc. Nu mai pot să merg singur.

Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a declarat Viorel Lis, la Kanal D.

Viorel Lis, probleme de sănătate

În urmă cu ceva timp, Viorel Lis declara că mare parte din veniturile sale le dă pe medicamente. Pe lângă problemele de sănătate pe care bărbatul le are a trebuit să se și izoleze din cauza virusului SARS-CoV-2. De la începutul pandemiei, Viorel Lis s-a retras din viața publică și a preferat să nu ia contact cu prea multă lume. Soțul Oanei a încercat să se protejeze cât mai mult, mai ales pentru că riscul ca infecția cu noul virus să fie fatală pentru el este destul de mare.

„Am luat trei antiinflamatoare ca să pot să ies din casă. Mi-au murit mulți prieteni pe pandemie. Am căzut din picioare și pe stradă.

Eu am o pensie nu de primar, ci de prim angajat. Am 32 de milioane. Pe mine recuperarea, 10 ședințe, m-a costat 37 de milioane! 10 milioane se duc lunar pe medicamente. Mulți zic că am fost primar, păi să vină să le dau averea mea.”, a declarat Viorel Lis, în urmă cu ceva timp.

