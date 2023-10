Virgil Ianțu a semnat cu Pro TV și noi avem dovada. Unde poate fi văzut fostul star de la TVR, Kanal D și Prima TV

Virgil Ianțu este unul dintre personajele media care au reușit să stârnească un val de simpatie în rândul telespectatorilor. Fostul star de la TVR, Kanal D și Prima TV a semnat cu Pro TV, iar noi avem dovada. Omul de televiziune apare în serialul difuzat de stația din Pache Protopopescu! Detaliile se află mai jos, în articol.

Virgil Ianțu a activat la TVR, Kanal D și Prima TV. Omul de televiziune, însă, poate fi văzut, acum, în serialul difuzat de Pro TV. Vedeta a semnat cu stația din Pache Protopopescu, putând fi văzut în serialul „Groapa”. Apare în cel mai nou episod al serialului, produs și difuzat de Pro TV și Voyo. Poate fi văzut la minutul 1h:16min:00sec, aici.

De altfel, nu este prima oară când Virgil Ianțu apare într-o producție Pro TV. De exemplu, omul de televiziune a jucat rolul medicului Toni, în „Profu'”. A avut și alte experiențe ca actor, în trecut, aspect despre care a vorbit în cadrul unui interviu.

Virgil Ianțu, în calitate de actor, în serialul de la Pro TV. În trecut, a avut experiențe similare

În cadrul unui interviu, Virgil Ianțu a vorbit despre experiența în cadrul serialului „Profu'”. Rolul de medic a fost unul interesant pentru omul de televiziune. De altfel, a apărut și în alte pelicule, precum „Minte-mă frumos”, „Ghinionistul” și „Selfie 69”.

„Eu am fost singurul care a venit acolo în calitate de amator, am avut trei experiențe ca actor în trecut, în “Minte-mă frumos”, în “Ghinionistul” și în “Selfie 69” și am un mare respect pentru această profesie. Apreciez foarte tare actorii și munca pe care o fac. În plus, pe platourile de la “Profu’’” am fost primit foarte frumos de absolut toată lumea, de la regizor până la cameraman și director de imagine.

Sincer, am întâlnit acolo ceva destul de rar, chiar era o atmosferă de lucru foarte, foarte faină, oameni foarte relaxați, care râd mult și își fac și treaba. Mereu se făcea câte o glumă, chiar ne-am distrat”, a spus omul de televiziune, pentru Pro TV.

Sursă foto: captură Voyo