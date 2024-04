Vlad Gherman i-a interzis Cristinei Ciobănașu, cu subiect și predicat, prezența la nunta lui cu Oana Moșneagu

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au fost împreună timp de 10 ani, însă – în anul 2021 – au decis să pună punct relație. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că tot timpul pozau în cuplul perfect și nu au dat niciodată de înțeles că ar avea probleme. A fost o perioadă grea, au suferit enorm, însă, după câteva luni de chin, Vlad Gherman și-a refăcut viața alături de Oana Moșneagu. Sâmbătă, 6 aprilie 2024, cei doi s-au căsătorit la starea civilă, însă marea petrecere va avea loc peste câteva luni. În pragul celui mai important moment din viața lor, actorul din ”Lia – soția soțului meu” a dezvăluit că își dorește alături cele mai dragi persoane din viața lui, iar fosta sa iubită nu se numără printre acestea.

După despărțirea din 2021, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas în relații foarte bune. Din respect pentru perioada petrecută împreună, dar și datorită faptului că sunt implicați în același proiect – actori în serialul ”Lia – soția soțului meu”. Între timp, actorul și-a găsit fericirea alături de Oana Moșneagu – pe care a cerut-o în căsătorie toamna trecută. Sâmbătă, 6 aprilie 2024, cei doi și-au oficializat relația la Starea Civilă, iar în doar câteva luni va avea loc nunta propriu-zisă.

Cristina Ciobănașu nu va fi prezentă la nunta lui Vlad Gherman cu Oana Moșneagu

În cadrul unui interviu, Vlad Gherman a mărturisit că la nunta cu Oana Moșneagu își dorește să fie înconjurat de cele mai importante persoane din viața sa. Pentru că se aștepta ca cei din jur să-l întrebe dacă fosta lui iubită o să fie și ea prezentă la eveniment, actorul a clarificat situația odată pentru totdeauna. Acesta i-a recunoscut personal Cristinei Ciobănașu că i se pare ciudat să o invite la nunta lui și au ajuns împreună la o înțelegere: nici ea nu va merge la nunta lui, dar nici el nu va fi prezent la viitoarea ei nuntă.

„Invitații noștri cred că undeva la 160-170, nu sunt mulți, puțini, cred că sunt fix oamenii dragi nouă. Chiar ne dorim să vină oameni cu care am interacționat, nu vrem să fie ceva ‘Nunta anului, fast și opulență’. E ceva pe care-l facem pentru noi. Colegii au confirmat.

Toată lumea a întrebat ce o să se întâmple cu Cris, răspund și la întrebarea asta, în caz că subtil asta urma. Am discutat cu ea. I-am spus că mie, personal, mi se pare ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că cel mai probabil oricum nu ar fi venit. Iar așa am convenit împreună. A fost o discuție liberă și a zis că nu ar venit. Asta nu înseamnă că încă suferă. E o chestie de respect față de relația în care am fost timp de 10 ani. Și e o situație ciudată. Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”, a declarat Vlad Gherman, în emisiunea Fresh by Unica.

Cristina Ciobănașu, reacție surprinzătoare după nunta fostului ei iubit

După oficializarea relației la Starea Cvilă, Vlad Gherman și-a împărtășit bucuria cu fanii săi de pe social-media. Actorul a publicat mai multe fotografii de la nuntă, iar printre mulțimea care a reacționat, Cristina Ciobănașu, fosta lui iubită, a transmis și ea un mesaj și le-a urat mirilor ”Casă de piatră”.

