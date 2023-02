Vlăduța Lupău a dat tot din casă! Cine e bărbatul care a cerut-o în căsătorie, înainte de Adi Rus: „Dacă vă vine să credeți”

Vlăduța Lupău a mai fost cerută în căsătorie o dată, înainte de a fi împreună cu Adi Rus! Cântăreața a dezvăluit abia acum, cine este bărbatul care putea să-i fie soț.

Vlăduța Lupău s-a căsătorit, în luna noiembrie a anului 2019, cu fostul portar la FC Cluj, Adrian Rus. În luna august a anului 2022, cei doi au devenit, pentru prima dată, părinții unui băiețel pe nume Iair.

Vlăduța și Adi s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, în cadrul unui eveniment privat, la care Vlăduța a fost invitată să cânte.

Printre acei invitați s-a numărat și Adi Rus, care nu a stat deloc pe gânduri și a abordat-o imediat. De atunci, cei doi au început să se cunoască mai bine și au ajuns soț și soție, în cele din urmă.

Cu toate acestea, Vlăduța nu a fost „ocolită” de avansurile bărbaților. Înainte de a-l cunoaște pe actualul ei soț, cântăreața a mai fost cerută în căsătorie de un alt bărbat.

(CITEȘTE ȘI: Vlăduța Lupău, fotografia care a emoționat pe toată lumea! Cum a apărut artista în mediul online)

Vlăduța Lupău: „Mi-a adus inclusiv inelul de logodnă”

Artista obișnuiește să-și țină fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, iar de curând, Vlăduța le-a povestit acestora una dintre experiențele sale cu un fan înfocat. Aceasta primea mesaje încontinuu de la el, iar la un moment dat a acceptat să iasă cu el. Ulterior, acesta i-a trimis un colet în care se afla un inel de logodnă, alături de mesajul: „Vrei să fii soția mea?”

„Hai să vă zic o întâmplare. Am avut odată un fan atât de disperat… Îmi scria zi și noapte și am acceptat să mă întâlnesc cu el în centrul Clujului, să-mi dea un buchet de flori. Din momentul ăla nu m-a mai slăbit, mi-a adus inclusiv inel de logodnă. Da, dacă vă vine să credeți, îl am acasă. L-am găsit într-un colet pe care mi l-a trimis, nu mi l-a dat așa: «Vrei să fii soția mea?» Da, am avut un fan de ăsta, cred că încă îl mai am”, a scris aceasta pe contul său de Instagram.