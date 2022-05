Vladuța Lupău, abordată de un tânăr pe stradă. Reacția surprinzătoare a artistei, după ce și-a dat seama că nu a fost recunoscută

Vlăduța Lupău (31 ani), una dintre cele mai sexy vedete de muzică populară, a fost luată în colimator pe Tik Tok, acolo unde un utilizator (Elysium) întreabă personaje (mai mult sau mai puțin celebre) cu ce se ocupă de își permit mașini scumpe.

Așadar, nici șatena graviduță nu a scăpat de acesta, mai ales că artista conduce o mașină în valoare de 135.000 de Euro, un Mercedes G Class de culoare roșie, primită cadou, anul trecut, de la soțul său, Adi Rus, cu prilejul aniversării a doi ani de la căsătorie.

Așa cum obișnuiște cu tot felul de personaje mondene sau nu (dar care au mașini scumpe), tânărul a întrebat-o pe Vlăduța Lupău, care cobora din bolidul său: ”Aveți o mașină superbă, cu ce vă ocupați?”. Văzând că nu a fosr recunoscută, tânăra cântăreață i-a spus să nu o pună pe Tik Tok, iar la întrebarea ”îmi spuneți și mie cu ce vă ocupați?”, aceasta a răspuns sec: ”nu”.

Printre personajele mondene ”intervievate” de utilizatorul de Tik Tok care întreabă românii cu ce se ocupă de își permit mașini scumpe se numără și Alex Bodi, care a răspuns la întrebarea ”Aveți o mașină superbă, cu ce vă ocupați?”: ”Știe toată lumea”.

Cum îşi câştiga banii Vlăduța Lupău, înainte de a deveni celebră

Artista a fost studentă în Cluj la Facultatea de Medicină Veterinară, împreună cu fratele său, Bogdan. În acea perioadă, fiecare primea doar 50 de lei pe zi din partea părinţilor, sumă cu care care nu le ajungea întreaga săptămână, astfel erau nevoiţi să se descurce cu strictul necesar.

„Nu am avut niciodată bani la discreție pe mână, deși părinții mei aveau o situație financiară bună. Mai mult de 50 de lei pe săptămână nu am avut niciodată de la ei până am terminat facultatea. Nici atunci nu te descurcai cu suma aia, darămite acum. Motorina ne-o băga Șimleu – Cluj, Cluj – Șimleu, nu mai mult ca să ne plimbăm prin Cluj. Ne punea mâncare de acasă, să ne ajungă luni, marți și miercuri, joi trăiam din cei 50 de lei, dacă era cazul, iar vineri înapoi acasă, după cursuri. Mai luam oameni la ocazie, să ne scoatem motorina, să mai facem 2-3 plimbări sau să mergem la un film. Mergeam cu 15 lei la un film, pe carnet de student, mai ieșeam la un suc, dar fără bacșiș la ospătar”, a declarat ea în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

