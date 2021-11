Vlăduța Lupău este în doliu! Artista suferă cumplit: ”Din păcate nu mai este printre noi”

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din noua generație, având mii de oameni care o iubesc și care îi ascultă piesele.

Însă, artista trece printr-o perioadă dificilă. Artista a postat pe pagina sa de Instagram, că ”tanti Maria”, o băatrânică simpatică care apărea într-un colind de al ei, a încetat din viață.

”Din păcate, tanti Maria, care apare în colinda trei… nu mai este printre noi! Mulțumesc că ați oglindit cu atâta bogăție sufletească ”casa săracului”, a fost mesajul postat de Vlăduța Lupău, alături de o poză cu bătrânica.

Vlăduța Lupău, fascinată de lumea muzicii

Încă de mică, Vlăduța Lupău a fost fascinată de lumea muzicii, lucru pe care l-a declarat și ea în cadrul unui interviu: ”Împrejurările care m-au făcut să aleg acest fain drum au fost date de soartă. De ce zic asta?! Pentru că părinții mei lucrau de zori şi de asta m-au dat la Clubul Copiilor din orașul meu natal, Şimleu Silvaniei; ca să petrec timpul cu copii făcând diferite activități.

Acolo, spre marele meu noroc , am „bătut’ la o uşă unde scria „Folclor’. Păşind acel prag, am întâlnit omul care stă la baza a tot ceea ce înseamnă azi „Vlăduța Lupău’. Am întâlnit-o pe doamna profesor Cornelia Neaga, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce azi însemn ca artist”.

Sursa foto: Instagram, Arhiva Cancan