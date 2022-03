Volodimir Zelenski a făcut declarații în fața politicienilor britanici: ”Mi-ar plăcea să vă spun despre cele 13 zile de război. Nu vrem să pierdem ce avem, nu vrem să ne pierdem țara”

Volodimir Zelenski, Președintele ucrainean, a făcut o serie de declarații în fața politicienilor britanici, prin transmisiune audio-video, în cursul acestei zile. Liderul le-a mulțumit acestora și a cerut mai multe sancțiuni pentru Rusia și, de asemenea, a explicat faptul că războiul a luat multe vieți, iar printre victime se află și peste 50 de copii.

Volodimir Zelenski a susținut o serie de declarații în fața parlamentarilor din Camera Comunelor. Sir Lindsay Hoyle, Președintele Camerei Comunelor, a declarat și el, la rândul său: ”Fiecare parlamentar dorește să audă direct de la președinte, care ne va vorbi în direct din Ucraina, așa că aceasta este o oportunitate importantă pentru Parlament”.

Liderul ucrainean a mărturisit faptul că rușii au atacat foarte multe locuințe, spitale, dar și școli, aceștia ajungând chiar până la centrale nucleare. Volodimir Zelenski susține că nu dorește ca Ucraina să ajungă sub tutela liderului rus. De 13 zile, țara este lovită de rachete, locuințele sunt distruse de bombardamente. Însă, chiar și așa, liderul ucrainean susține că vor continua să lupte și nu vor depune armele.

„Mă adresez tuturor oamenilor din Marea Britanie. Mă adresez vouă ca cetățean, ca președintele unei țări cu un vis mare. Mi-ar plăcea să vă spun despre cele 13 zile de război. Nu vrem să pierdem ce avem, nu vrem să ne pierdem țara. La fel cum nici voi nu ați vrut să vă pierdeți țara în fața naziștilor, la un moment dat în istorie. Din prima zi am fost loviți de rachete: Toată lumea s-a trezit, inclusiv copiii, de atunci nu am mai dormit. Deși forțele rusești ne-au cerut să depunem armele, am continuat să luptăm. Am continuat să ne opunem. Armata noastră a arătat cine suntem, ce reprezentăm”, a spus Volodimir Zelenski, scrie alephnews.ro.

Volodimir Zelenski: „De când am început să capturăm soldați militari, nu i-am torturat. Am rămas umani”

Volodimir Zelenski a continuat seria declarațiilor și susține că soldații militari, care au fost capturați, nu au fost torturați. În cea de-a 12-a zi de război, peste 10.000 de oameni din armata lui Vladimir Putin fuseseră omorâți, printre aceștia aflându-se și un general.

„De când am început să capturăm soldați militari, nu i-am torturat. Am rămas umani. În toate aceste zile, am fost sub un atac continuu. Au atacat case, spitale, școli. În ziua a opta, am văzut cum tancurile rusești atacă o centrală nucleară. Cum lansează un atac nuclear, terorist. Atunci am simțit că alianțele nu funcționează mereu cum trebuie sau așa cum ar trebui. În ziua 12, pierderile forțelor rusești au depășit 10.000 de oameni, inclusiv un general. În cea de-a 13-a zi, în Mariupol, care a fost atacat de forțele rusești, un copil a fost ucis. Nu au permis alimentarea cu apă, cu mâncare, iar lumea a intrat în panică”, a declarat președintele ucrainean.

Totodată, liderul ucrainean a mărturisit că peste 50 de copii au fost omorâți în cele 13 zile de război. De asemenea, Volodimir Zelenski i-a rugat pe aceștia, în timpul discursului, să crească sancțiunile pentru Rusia.

„Peste 50 de copii au fost uciși în aceste 13 zile. Suntem țara care își salvează cetățenii, chiar dacă luptăm împotriva celei mai mari armate din lume. Aș vrea să vă reamintesc aceste cuvinte: Nu vom renunța, nu vom pierde. Vom lupta până la final: terestru, în aer, pe mare. Avem nevoie și căutăm ajutorul țărilor civilizate. Vă mulțumim pentru acest ajutor. Îți mulțumesc, Boris! Să creșteți sancțiunile. Vă rog, creșteți sancțiunile! Faceți tot ce vă stă în putință. Toate cele bune Marii Britanii”, a mai spus Președintele Ucrainei.

Discursul Președintelui ucrainean a fost aplaudat de parlamentarii britanici, în picioare.

Sursă foto: Profimedia