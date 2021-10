„Vulturii” se văd deja în calificați în Cupă: „Ne dorim să ajungem până în finală!”

După ce a eliminat FC Botoșani la penalty-uri în 16-imile Cupei României, FC Argeș nici nu concepe să nu treacă de Dinamo, formație pe care o va întâlni în deplasare în carul optimilor de finală ale competiție KO a țării.

Imediat după tragerea la sorți a optimilor, Jean Vlădoiu, președintele „vulturilor” a declarat că Cupa a devenit un obiectiv important în „Trivale”.

„Vom trata partida cu maximă seriozitate, e un meci foarte important. După ce am eliminat FC Botoșani, un adversar la fel de greu, e clar că ne dorim să trecem mai departe. Am picat în două manșe cu două echipe foarte bune. Am eliminat Botoșani, acum vom trata la fel de serios și meciul cu Dinamo. Au fost mulți ani în care FC Argeș n-a reușit să treacă de primele tururi în Cupă, dar acum ne dorim să ajungem cât mai sus. Ne dorim să ajungem până în finală, dacă se poate. La ce lot avem, la ce jucători am adus în ultima perioadă, eu spun că Andrei Prepeliță și Mihăiță Ianovschi au de unde alege. Se pot face și două echipe valoric egale”, a declarat Jean Vlădoiu, potrivit GSP.

Vă reamintim că meciurile din optimile Cupei României sunt programate pe 27 octombrie cu începere de la ora 15:30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Partidele din optimile Cupei României se vor disputa în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.

Program optimi Cupa României

Politehnica Timișoara – Rapid

ACSO Filiași – FC Hermannstadt

FC Voluntari – FCSB

„U” Craiova 1948 – Sepsi OSK

Minaur Baia Mare – Universitatea Craiova

FC Buzău – Dunărea Călărași

Dinamo București – FC Argeș

Gaz Metan – Chindia