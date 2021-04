„Vulturii” stopați din drumul spre play-off de FC Hermannstadt: „Nu ne așteptam!”

FC Argeș a sufeirt o înfrângere drastică, 4-1 (1-1) la Mediaș cu FC Hermannstadt într-un meci contând pentru runda a 29-a a Ligii 1.

La primul meci cu Eugen Beza antrenor principal, acesta luându-i locul lui Liviu Ciobotariu, FC Hermannstadt s-a impus grație dublei lui a Yazalde (min. 42 şi 51), Aosman (min.77) și Mățel (min.90+5). Victoria a fost cu atât mai spectaculoasă cu cât sibienii au reușit să întoarcă scorul după ce „vulturii” au deschis scorul prin golgeterul Cephas Malele (min. 24 – pen.)

„Am marcat primii, după care tot noi am avut inițiativa, am condus jocul. Cred că atunci a fost un moment psihiologic, trebuia să facem 2-0. După aceea, a venit golul lor pe finalul primei reprize, nu ne așteptam, să spun așa. Am vorbit cu ei la pauză, să ieșim și să câștigăm meciul, asta ne-am dorit. De la 2-1 ne-au prins pe contraatac, din cauza asta scorul a luat proporții. E o înfrângere grea, pentru că, la cum a decurs jocul, nu ne așteptam la această înfrângere. Ăsta e fotbalul, am vorbit cu băieții să ținem capul sus. Avem ultimul meci acasă cu Chindia, trebuie să facem tot posibilul să îl câștigăm și după vom vedea unde vom fi. Ei s-au concentrat foarte bine, au făcut un efort considerabil pe un teren greu. Avem jucători cu experiență. Dacă eram mai atenți la finalizare, la 1-0, puteam să terminăm meciul atunci. Nu a fost ziua noastră! O să analizăm ce am făcut astăzi, am mai trecut printr-un astfel de moment la Cluj, important e cum reacționăm”, a declarat Andrei Prepeliță, la finalul partidei cu FC Hermannstadt.

În urma acestui rezultat sibienii au rămas pe penultimul loc în Liga 1 cu 26 de puncte în timp ce FC Argeș se află pe lociul 8 cu 37 de puncte.