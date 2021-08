Wagner, mulțumit cu remiza din Ardeal: „ Este un rezultat care lasă totul la mâna noastră!”

David Wagner, antrenorul principal al elveţienior de la Young Boys Berna, a declarat, la finalul remizei bifate de elevii săi în Gruia cu CFR Cluj, scor 1-1, din prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, că rezultatul lasă calificarea la mâna formaţiei sale în returul de pe 10 august.

„Cea mai mare problemă a noastră a fost că am luat gol atât de repede, şi cred că a fost ofsaid acolo. Cred ca am meritat acest rezultat. Am avut multe ocazii, suntem bucuroşi că vom juca returul acasă, pe stadionul nostru. Este un rezultat care lasă totul la mâna noastră. Nu cred ca există o favorită, acum suntem la pauză. Totul este la mâna noastră, pe terenul nostru, în faţa suporterilor noştri. Voiam să ne calificăm mai departe înaintea acestui meci şi acesta este un rezultat bun pentru aşa ceva. Nu m-am aşteptat la sistemul cu 3 fundaşi de la CFR, am fost surprinşi, dar la încălzire mi-am dat seama că e posibil să fie 3 fundaşi centrali. S-a schimbat un pic jocul faţă de ceea ce ne aşteptam, am avut nevoie de vreo 25 de minute ca să ne adaptăm”, a declarat declarat David Wagner.

După cum știți, din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare.

Returul Young Boys Berna – CFR Cluj este programat săptămâna viitoare în Elveția, pe 10 august. În cazul în care vor trece de elvețieni, ardelenii vor înfrunta câştigătoarea dintre Ferencvaros Budapesta şi Slavia Praga în play-off-ul Ligii Campionilor. Dacă va fi eliminată din Liga Campionilor de Young Boys Berna, CFR Cluj va juca în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Steaua Roşie Belgrad şi Sheriff Tiraspol. CFR are asigurată prezenţa în grupele Europa Conference League dacă va fi eliminată şi din Europa League.