Zanni de la Survivor dă primele semne că cedează emoțional fără Ana Porgras. Ce reproșuri i-a adus Elenei Marin: „În locul tău puteam să o văd pe ea”

Elena Marin de la Survivor a fost accidentată timp de mai multe săptămâni, iar acum medicii sunt gata să îi dea drumul să intre la probele fizice deși s-a refăcut 50%, iar acest lucru nu o ajută prea mult.

Acest lucru l-a enervat pe Zanni, care a reacționat violent la adresa colegei sale de echipă. Nemulțumit de faptul că Elena Marin s-a încăpățânat să intre pe traseu și nu a adus până la urmă niciun punct, Faimosul și-a pus, cel mai probabil fără să vrea, sufletul pe tavă.

„Ți-am zis de mult că tu nu ai viteză, că tu nu ești bine, că tu nu ai treabă cu finalurile. De ce mă oftic? Pentru că în locul tău puteam să o văd pe Ana!”, a spus Zanni, iar Elena Marin i-a replicat: „L-am întrebat pe domnul doctor de 10 ori dacă pot intra”.

Unde s-au cunoscut Zanni și Ana Porgras

Ana Porgras a vorbit mai deschis, într-un interviu recent, despre momentul unde s-au cunoscut și ce relație au acum. „Când îl vezi prima dată, ai tendința să îl judeci după aparențe. Apoi, ne-am mai întâlnit la analize, la filmările pentru show și am mai stat de vorbă. Am avut ocazia să îmi dau seama cum gândește.

Chiar dacă are doar 24 de ani, este foarte matur în gândire, este drept, realist. Asta ne-a apropiat, mie îmi place să am în jur oamenii care gândesc sănătos. S-a înfiripat o prietenie care a venit natural”, a declarat Ana Porgras în revista Viva!.

Jador este de altă părere

Jador însă, și el eliminat din competiția Survivor este de altă părere. nNu i-a părut rău doar că a plecat una dintre cele mai bune coechipiere ale sale, ci și că a despărțit o „iubire”

„Zanni și-a dat seama că îl iubește lumea în momentul în care a ieșit favorit. Eu am despărțit o iubire (n.r.- Ana Porgras și Zanni), așa s-a văzut la televizor și era normal să fiu penalizat de oameni.

Au făcut foarte bine, dacă ei au crezut asta. S-au luat de mine un pic, nu are nimic. Eu nu am crezut că Ana o să plece, am crezut că este votată, am crezut că noi toți de acolo suntem votați.

La un moment dat, toți ieșim și o să fie unul singur acolo, cu trofeul, și o să fie smecher”, a declarat Jador , imediat după ce a ieșit din competiția „Survivor România”, la Kanal D.