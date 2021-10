Zanni, despre cea mai mare traumă din copilărie: „Asta m-a marcat, m-a durut”

Zannidache a povestit despre cea mai dură experiență pe care a trăit-o în copilărie. Câștigătorul Survivor România a declarat că mare parte dintre traumele lui au fost cauzate de femeia la care a stat în plasament. Iată ce îi făcea.

Cântărețul a mărturisit că femeia care trebuia să aibă grijă de el stătea foarte prost cu nervii, motiv pentru care se descărca pe el mai mult decât era „nevoie”. Solistul a fost tratat ca un adult, nicidecum ca un copil și mărturisește că din cauza ei nu și-a putut face prieteni până la o vârstă înaintată.

„Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine. Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult. Asta m-a marcat. Dar, mai ales, m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi. La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie.

Trăiam prieteniile acelea, erau refugiul meu, nu mai doream să stau la cămin, doream să cunosc alți oameni, să merg în familiile lor. Mă bucuram să îi văd cum se așază la masă, mă hrăneam din momentele alea, învățam cum e la alții. Ea îmi stingea aceste momente și au fost cele mai dureroase momente ale copilăriei mele.

Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea: prietenii, cei care m-au crescut, profesorii. Părea că viața nu e pentru mine și mă întrebam care este rolul meu în viață. Dar am știut că este un loc și pentru mine și trebuie doar să am răbdare.”, a mărturisit Zanni.

Ce ar schimba Zanni la el

„Aș vrea să nu mai fiu atât de afectat de ceea ce cred ceilalți despre mine,

pentru că oamenii sunt influențați de propriul interes. Eu sunt obișnuit cu oameni care apar și dispar și mi-ar plăcea să nu îmi mai pese de acest

lucru. Aș vrea să fiu imun, independent din punct de vedere emoțional.”, a mai declarat artistul pentru revista VIVA!.

