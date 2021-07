Zanni s-a hotărât ce va face cu cei 50.000 de euro, câștigați în finala Survivor: „Viața e o comedie pentru mine”

Zanni, pe numele său adevărat, Zannidache Edmond Hubert, este cel mai nou câștigător al emisiunii Survivor România și a fost recompensat cu un cec în valoare de 50.000 de euro, din care în mână va lua în jur de 45.000.

Tânărul, care a avut până de curând o viață plină de neajunsuri, a povestit ce intenționează să facă cu banii pe care i-a câștigat, după ce s-a impus în finala celebrulei emisiuni.

Faimosul este hotărât să își îndeplineasă un vis, acela de a se muta de la cămin. Tânărul artist a anunțat că va investi banii într-un apartament.

Citește și: Alex Velea, mesaj controversat după ce Zanni a câștigat Survivor România! „Hai să nu ne mai comparăm”

„Visul meu era îmi iau un apartament, vreau să mă mut de la cămin. Cu acest premiu o să fac, mă gândesc cum intru în apartament, cum îl mobilez. Vreau să le spun oamenilor de acasă că viața e o comedie pentru mine.

Așa am reusit să evoluez în viață, râzând. Sunt miștocar, dar și serios. S-a terminat ce a fost mai greu, mergem la petrecere. Mulțumesc că m-ați susținut, fără voi nu aș fi putut. Toți cei de acasă să râdă mult și voi decideți ce este în viață greu și ce este ușor. E important să rămâi pozitiv, să te distrezi, să râzi, pentru că tot ce meriți va veni”, a spus câștigătorul Survivor România 2021.

Artistul a spus, printre altele, că a avut parte de o surpriză, atunci când a ridicat râvnitul trofeu. „Am transpirat de emoții! E foarte greu trofeul! Mă simt foarte bine. Trebuie să recunosc că i-am simțit pe oameni aproape. Am avut emoții de bucurie, nu de frică.

Simțeam acest moment, dar nu știu să-mi arăt recunoștința. Totul o să vedeți în tot ce voi face de acum încolo. Vă mulțumesc nu pentru că ați pierdut timpul, ci că l-ați câștigat alături de mine”, a mai adăugat Zannidache, potrivit Tacataca.ro.

O poveste incredibilă de viață

Are doar 23 de ani, dar știe ce însemnă probleme de adulți.Tânărul a fost abandonat de părinți și a crescut la orfelinat. Artistul are peste 100 de tatuaje, fiecare dintre acestea cu o poveste și o semnificație aparte.

„Am copilărit până la şase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, dar eu avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta şi pentru mine. Le-am făcut pe toate: am făcut tatuaje, am tuns, am lucrat la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a spus Zanni.

„Fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă… Am tatuat pe mine numai sentimente. Tatuajul de pe tâmplă înseamnă totul, universul. Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână. Dacă aveam bani le făceam pe toate în același timp. Am investit foarte mult în ele, câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1200 de lei. Tatuajul reprezintă visul meu, acela de a avea o casă a mea.

Mi-am tatuat pe spate mesajul care este tatuat lângă mesajul. Încă nu știu unde îmi este inima, sunt neliniștit teribil. Casa mea va fi acolo unde mă voi simți liniștit. M-am obișnuit cu sentimentul ăsta de neliniște. Sunt mereu agitat, frustrat. Mi-am tatuat pe tâmplă pentru că, cu cât înțelegi mai mult, ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici”, povestea Zannidache înainte de a pleca la „Survivor România”.

Nu rata: În compania cui și-a sărbătorit Zannidache gloria de la Survivor România. Ana Porgras a postat totul