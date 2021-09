Zanni se confruntă cu probleme de sănătate, după întoarcerea de la ”Survivor România”: ”Am venit cu niște bacterii”

Este marele câștigător al ediției ”Survivor România”, dar s-a ales și cu probleme de sănătate! Zanni a vorbit în cadrul unui interviu despre dificultățile pe care le-a întâmpinat, după ce s-a întors din Republica Dominicană.

În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Zanni a mărturisit cum se simte, după ce a câștigat competiția ”Survivor România” care s-a ținut în Republica Dominicană. Artistul s-a întors foarte fericit în țară, după ce a câștigat marele premiu și trofeul, dar s-a ales și cu anumite probleme de sănătate. Acesta a mărtursit că încă face recuperare la picior, iar în România a venit cu niște bacterii, cu care se luptă. Evident, artistul a mers la doctor pentru a se trata.

”Nu stau prea bine cu sănătatea. Încă fac recuperare la picior, am venit cu niște bacterii, de acolo din Dominicană, cu care mă lupt. Mi-am plătit toate medicamentațiile, controalele, mi-am plătit tot”, a spus Zanni pentru Ciao.

De asemenea, Zanni a mărturisit că pregătește surprize pentru cei care îl ascultă. Acesta are proiecte muzicale în derulare.

”Evident că mai am proiecte muzicale în derulare. Chiar acum trebuia să fiu la o filmare, dar am întârziat… că am zis să mai stau puțin pe aici (Petrecerea organizată de Revista Viva! – n.r.). Mai am proiecte, emisiuni la care urmează să merg”, a mai spus el.

Zanni și-a achiziționat un apartament

Zanni (23 de ani), câștigătorul “Survivor România 2021”, a dezvăluit ce a făcut cu cei 50.000 de euro câștigați după participarea la competiția sportivă televizată. Fostul Faimos din show a reușit să-și îndeplinească un vis, achiziționânu-și prima lui casă cu banii câștigați de la “Survivor România”.

„Este oficial! Mi-am cumpărat apartamentul, aceasta este cheia. Pot să zic că am găsit cheia… pentru cei care au grăit contrariul despre mine și nu au crezut în momentul acesta… Vă mulțumesc și celor care au fost lângă mine și m-ați susținut, pentru că ați contribuit la treaba asta! Sigur că și fără voi reușeam, la 70-80 de ani, dar cu ajutorul vostru am reușit la 23 de ani. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscător!”, a transmis Zanni într-un clip video pe pagina sa de Instagram.

