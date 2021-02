Zi tristă pentru Adelina Pestrițu. Patrupedul vedetei, Nobby, a murit: „Te plâng acum”

Este o zi extrem de tristă pentru Adelina Pestrițu. Patrupedul său pe care l-a îndrăgit foarte mult, Nobby, a murit. Adelina a fost cea care a dat vestea în mediul online, lucru ce i-a îndurerat pe fanii săi, care știau ce relație specială avea cu prietenul necuvântător.

„Nu sunt pregătită să mă despart atât de brusc de Bebe Nobby, dar așa a decis altcineva pentru noi. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine în ultimii 11 ani și că mi-ai dăruit atât de multă iubire. Te plâng acum și caut energia ta bună peste tot pentru că știu că te vei întoarce la mine, într-un fel, în curând. Te iubim, Nobby” a scris Adelina Pestrițu, pe o fotografie cu patrupedul său despre care toată lumea știe că îl lua cu ea peste tot și cele două erau nedespărțite.

