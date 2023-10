8 ANI DE LA ”COLECTIV”! Alex Penescu: „Nu știu ce s-a întâmplat 5 săptămâni din viața mea. Mă întreb, e normal?” | EXCLUSIV ALTCEVA cu Adrian Artene

8 ani de la Colectiv, 8 ani de când, an de an, pe 30 octombrie, România toată „clipește o lacrimă pentru cele 65 de vieți „arse” în clubul în care cu toții veniseră să se bucure… de muzică, prieteni, viață.

Alex Penescu, avocat și muzician amator, este unul dintre norocoși. După zeci de operații, 5 săptămâni de comă, dureri fizice și traume emoționale pe care nici măcar timpul nu le poate vindeca, ci doar închide în sertărașe ce posibil să rămână pentru totdeauna închise, Alex se simte norocos, a supraviețuit și cântă, mai mult, mai bine, mai intens, pentru că muzica este cea care l-a adus de „dincolo”.

„Am aflat de la un radio, întâmplător, că ceilalți au murit. Nu știu ce s-a întâmplat 5 săptămâni din viața mea, mă întreb uneori dacă este normal. Am puține amintiri, probabil că dacă sap mai adânc îmi voi aduce aminte totul, dar nu vreau. Le las acolo închise în sertărașe. Îmi amintesc că după ce am revenit din comă a venit echipa de kinetoterapeuți să începem recuperarea. M-au ridicat de pe pat și m-au lăsat sigur. Am căzut ca un sac de cartofi.”, aceasta este doar una dintre declarațiile tulburătoare pe care victima Colectiv i-o face lui Adrian Artene, în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Nu se poate uita la imaginile groazei, dar este recunoscător pentru că, în comă fiind, de „undeva” i-a fost dictată o piesă, iar aceasta a prins glas după 4 ani de la tragedie. Melodia se numește „Suflet Colectiv” și este pe de o parte un omagiu adus celor care s-au stins, dar și un mesaj de adio pentru toată suferința prin care a trecut artistul atunci, momente din fața cărora preferă să-și întoarcă privirea, nu le mai vrea în realitatea lui.

La 8 ani de la Colectiv, jurnalistul Adrian Artene te invită să asculți povestea unui supraviețuitor, o poveste neromanțată, o poveste care balansează între suferința extremă și bucuria de a fi. Așadar, sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 19:00, cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene” îl are ca și invitat pe Alex Penescu, supraviețuitor Colectiv.

