A apărut coșmarul lui David Popovici. Recordul „Rechinului” a fost doborât

David Popovici a fost detronat de pe podium! Înotătorul chinez Pan Zhanle a uimit o lume întreagă după ce a doborât recordul asiatic la 100 m liber masculin. La această probă românul deține recordul mondial, 46,86 secunde.

Tânărul în vârstă de 18 ani, care a terminat pe locul al patrulea la Campionatul Mondial din 2022, a înregistrat un timp de 47,22 secunde, luni, la Hangzhou, cu 0,34 secunde mai bine decât recordul anterior, stabilit de sud-coreeanul Hwang Sunwoo la Olimpiada de la Tokyo.

„Sunt destul de surprins de performanța mea de astăzi. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi putea finaliza cursa cu acest timp”, a declarat noul rival al lui David Popovici.

În prezent, Pan Zhanle este al 11-lea cel mai rapid înotător de 100 m liber masculin din toate timpurile. Asiaticul l-a detronat pe David Popovici de pe primul loc în clasamentul mondial al anului.

Câți bani a strâns David Popovici din sportul care i-a adus succesul

David Popovici nu s-a ferit de subiect și a vorbit deschis despre relația pe care o are el cu banii. Sportivul a mărturisit că nu are nicio idee despre câștigurile sale financiare. Tânărul și-a dorit să stea departe de acest aspect, nevrând ca veniturile financiare să îl influențeze și să îl deraieze de la drumul său către performanță.

Așa că toate veniturile înotătorului sunt gestionate de o persoană de încredere, iar el se va apleca asupra lor ceva mai târziu, atunci când se va considera pregătit.

„Nu ştiu dacă mă credeţi, dar este adevărat, tatăl meu poate să ateste, toţi oamenii care mă ajută pot să ateste. Eu nu vreau să ştiu câţi bani fac. Eu nu vreau să ştiu câţi bani câştig pe lună, nu vreau să ştiu ce bonusuri primesc, ce premii câştig din înot, tocmai pentru că nu vreau să mă influenţeze.

Nu ştiu, odată ce voi şti asta poate mi s-ar urca la cap, poate m-ar face să mă schimb în vreun fel. Tocmai de asta aleg să nu ştiu, dar am oameni de încredere care se ocupă de asta şi pentru că, de curând, sunt adult şi am crescut, va trebui la un moment dat să mă ocupă şi eu de asta. Dar o iau pas cu pas şi încerc să nu fug de responsabilitatea asta prea mult, pentru că, în curând, voi fi nevoit să ştiu şi să-mi văd de viaţa de adult”, a declarat David Popovici, la One Tower.