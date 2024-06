A călcat strâmb și a rămas fără iubită! ”Îi trimit inimioare…” Fratele Alinei Eremia a spus adevărul, într-un interviu fără perdea pentru CANCAN.RO

Mircea Eremia a rămas fără iubită, iar CANCAN.RO a aflat cum a călcat cântărețul strâmb și ce a deranjat-o pe fosta lui parteneră cel mai tare. Partea bună este că, după despărțire, fratele Alinei Eremia a prins curaj și se visează în cușca de MMA! Să fie oare acesta un efect advers al separării?!

Mircea Eremia s-a despărțit de fosta sa iubită, iar acum este singur și liber precum pasărea cerului. Chiar și așa, fratele Alinei nu disperă deloc, ci dimpotrivă! Artistul nu doar că își dorește să se focuseze pe cariera sa muzicală, ci a prins și foarte mult curaj după separare. Ce credeți?! Dornic nevoie mare de adrenalină, tânărul se visează deja în cușca de MMA, iar CANCAN.RO a descoperit și ce condiții are pentru a face acest pas.

”Îmi place la gală. Am intrat aici și mi-a crescut adrenalina. De ce nu, poate fi viitor fac și eu pasul acesta! Propuneri au fost, dar aștept să văd despre ce e vorba. E ceva frumos să fii în atenția atâtor oameni, să încerci lucruri noi și să simți adrenalina. Nu pot spune că mi-ar plăcea să intru cu cineva anume, dar dacă primesc vreodată o provocare și o oferă bună, m-aș gândi. Clar și banii contează. Ar trebui să fie o sumă care să mă mulțumească!”, spune Mircea Eremia.

Cu ce a greșit Mircea în fosta relație

Să revenim însă la fosta relație! Mircea arată bine, are o carieră în ascensiune și este mereu cu zâmbetul pe buze, așa că ne-am întrebat ce a deranjat-o pe fosta! Hmmm, să fie oare o privire greșită aruncată cui nu trebuie sau niște mesaje către alte domnișoare?

”În ultima perioadă, nu prea mi-a mers bine cu dragostea. Nici nu am oferit foarte mult timp, dar pot să spun că am muncit foarte mult la ceea ce fac în momentul de față. Mi-am făcut formație. Momentan sunt singur. A trecut ceva de la fosta relație. Îi trimit inimioare și tot ce este mai frumos! N-a fost nimic wow, doar mici discuții. Mai greșim, mai supărăm, mai suntem supărați. Îți dai seama că, dacă s-a produs ruptura, am supărat și eu acolo puțin! Mai sună telefonul, mai apar discuții… Mai avem stări proaste. Important este că a fost frumos. Asta pot spune: a fost o poveste de dragoste frumoasă! Am locuit șapte luni împreună. Da, normal că am suferit din dragoste! Suferința o manifest în muzică”, mărturisește fratele Alinei Eremia.

Pe lângă telefonul care ”mai sună”, să fie oare să viața de artist un dezavantaj în ceea ce-l privește pe Mircea?

”Viața de artist nu este un minus. Poate fi și un plus, pentru că am mai mult timp în cursul săptămânii. Totul este cu plus și cu minus, depinde cum știi să gestionezi și cum știi să te bucuri de lucrurile acestea”, lămurește cântărețul, pentru CANCAN.RO.

